Венесуэльский спецпосланник экстрадирован из Кабо-Верде в США по подозрению в коррупции

Правительство Венесуэлы сообщило, что прерывает переговоры с оппозицией после экстрадиции бизнесмена и спецпосланника страны в Африканском союзе Алекса Сааба из Кабо-Верде в США по подозрению в коррупции. Дипломат был задержан на территории островного государстве в середине июня, когда его самолет остановился для дозаправки по пути в Иран.

Власти Кабо-Верде провели экстрадицию венесуэльского бизнесмена и спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба в США. Он был задержан в середине июня прошлого года, когда его самолет приземлился для дозаправки предположительно на пути в Иран и Россию, сообщает радио Caracol.

Сообщается, что Сааб вылетел в США, где предстанет перед судом Флориды по подозрению в коррупции, сговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и отмывании около 350 миллионов долларов. Сообщалось, что 49-летней колумбиец причастен к незаконному обороту наркотиков и мошенничеству при заключении контрактов. Если он будет признан виновным по перечисленным преступлениям, то ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Защита Сааба настаивала на том, что он не может быть выдан США по данным обвинениям, так как обладает дипломатическим статусом.

Напомним, что Сааб является колумбийским адвокатом и бизнесменом. Его отношения с Венесуэлой начались в 2011 году, когда Сааб помог подписать контракт с эквадорской компанией «Fondo Global de Construcción» о социальных инвестициях в Венесуэлу посредством строительства завода по изготовление полиэтилена и металлической сетки.

Через два года прокуратура Эквадора начала расследование в отношение компании из-за подозрений в серии фиктивных операций, с помощью которых совершались денежные переводы.

В 2015 году прокуратора потребовала арестовать Сааба и еще одного человека по подозрению в коррупции на сумму около 159 миллионов долларов.

Несмотря на данные обвинения Сааб продолжал работать на правительство Венесуэлы, занимаясь заключением контрактов на поставку продуктовых наборов для жителей страны. С 2016 по 2017 года он по указанию президента страны Николаса Мадуро подготовил четыре соответствующих договора на общую сумму 919 миллионов долларов.

В середине августа 2017 года экс-генеральный прокурор Венесуэла Луиза Ортега заявила, что Сааб является владельцем мексиканской компании, зарегистрированной в Гонконге, которая получает долгосрочные контракты на поставку продуктовых наборов. В результате этих обвинений и расследования колумбийская прокуратура изъяла у Сааба семь объектов недвижимости в пользу государства, общая стоимость которых составила около восьми миллионов евро.

В свою очередь, Министерство связи Венесуэлы после новости об экстрадиции Сааба выпустило заявление, в котором осудило «похищение дипломата».

«Сааб стал жертвой, так как его задержание незаконно. Они пытали его и держали в заключении 491 день без ордера на арест и надлежащей правовой процедуры, нарушая законы Кабо-Верде и Венскую конвенцию по дипломатическим сношениям»», — приводятся слова вице-президента по коммуникациям, культуре и туризму Венесуэлы Фредди Наньеса.

В заявлении отмечается, что Венесуэла «возлагает на президента Байдена и власти Кабо-Верде ответственность за жизнь и физическую неприкосновенность Алекса Сааба и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия».

Также стало известно, что в ответ на выдачу Сааба США власти Венесуэлы прекратили переговоры с оппозицией, которые проходили в Мексике.

Позднее лидер оппозиции Хуан Гуайдо, комментируя решение властей о приостановке переговоров, написал в своем аккаунте в Twitter: «Диктатура превратила голод в оружие общественного контроля и в бизнес для своих лидеров, которые сегодня отвечают перед правосудием. Из-за безответственного решения в Мексике они снова уклоняются от внимания к проблемам страны, где сейчас от бедности страдает 76,6% населения».

Гуайдо поприветствовал решение властей Кабо-Верде экстрадировать Сааба в США.

«Мы, венесуэльцы, которые годами были свидетелями отсутствия правосудия, поддерживаем и прославляем систему правосудия таких демократических стран, как Кабо-Верде. Только при демократии восторжествует справедливость», — написал он в серии твитов.

Напомним, что ранее стало известно о назначении экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской.

В ответ на эти заявления сама экс-депутат отметила, что Украина, как субъект международных отношений, должна уважать другие страны и действовать в рамках закона.