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Политика

Владимир Путин назначил нового губернатора Ярославской области

Временно исполнять обязанность главы региона до выборов будет Михаил Евраев

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Михаил Евраев

Михаил Евраев

Нина Зотина/РИА «Новости»
Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области. Другим указом, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре 2022 года, стал Михаил Евраев, до этого курировавший госзакупки в Федеральной антимонопольной службе.

Президент России принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области и назначил его своим помощником, следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля.

Позднее, в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Михаил Евраев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов, которые пройдут в Ярославской области в единый день голосования в 2022 году.

До ухода в политику Миронов работал в ФСО и МВД и с 2015 года являлся заместителем министра внутренних дел, а врио губернатора Ярославской области был назначен в июле 2016 года. В сентябре следующего года выиграл выборы и избрался на пятилетний срок.

Михаил Евраев с 2018 года по февраль 2021 года работал в Федеральной антимонопольной службе, где отвечал за госзакупки. Он оставил свою должность по собственному желанию.

Помимо госзакупок, Евраев курировал в последние годы направления гособоронзаказа, государственных информсистем, строительства и природных ресурсов.

Также новый врио Ярославской области является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики (ВШЭ).

Ранее, четвертого октября, глава региона сменился во Владимирской и Тамбовской областях. Во Владимирском регионе вместо Владимира Сипягина, ушедшего в государственную думу, губернатором стал Александр Авдеев.

Избраться губернатором на постоянной основе и избавиться от приставки врио Авдеев сможет также в единый день голосования, который в 2022 году назначен на 11 сентября.

Ранее Авдеев был мэром Обнинска, затем — вице-губернатором Калужской области, также, как и Евраев, окончил «Школу губернаторов» (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС).

О том, что Сипягин написал заявление об отставке и намерен уйти в Госдуму, пресс-служба администрации региона сообщила 29 сентября. На прошедших 17–19 сентября парламентских выборах он входил в федеральную часть партийного списка ЛДПР.

За время, когда Сипягин руководил Владимирской областью, она вошла в пятерку аутсайдеров по уровню доверия главам субъектов. Как говорилось на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, по итогам 2020 года показатель доверия Сипягину составлял минус 24 п.п. (разница между доверяющими и не доверяющими).

В свою очередь, в Тамбовской области новым врио губернатора стал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. Он сменил на этом посту Александра Никитина, который руководил регионом с мая 2015 года, а в сентябре 2020 года был переизбран на второй срок.

Максим Егоров с 2005 по 2011 год работал в Федеральной службе по тарифам, где был начальником отдела, замначальника, начальником управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли ФСТ, а с 2016 по 2018 был советником губернатора Тюменской области. В июне 2018 года был назначен советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а с 29 декабря того же года стал заместителем министра.

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