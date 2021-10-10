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Политика

«Просто большой позор»: у дома Порошенко произошли столкновения

Демонстранты пытались прорваться в дом Порошенко

Протестующие попытались взять штурмом дом Петра Порошенко под Киевом. Бывший президент Украины считает эти акции «проплаченными» и прямо обвиняет в их организации администрацию Владимира Зеленского. В партии Порошенко также заявили и призвали отреагировать власть на то, что в митинге приняли участие несовершеннолетние.

Последние сутки у дома бывшего президента Украины Петра Порошенко проходит многочисленный митинг с попытками штурмовать его жилище. По официальной информации местной полиции, в селе Козин Обуховской области проходит «мирная акция двух НКО с разными точками зрения на политические события в стране».

На месте дежурит спецназ и 60 полицейских. Время от времени им приходится вступать в действие, поскольку между митингующими возникают потасовки и перепалки. О серьезных конфликтах дополнительно не сообщается, полиция существенных правонарушений не фиксирует. По неофициальной информации, протестующие распыляли газ.

Начался народный сход возле дома экс-президента поздним вечером 9 октября. До конца не понятно, чего требуют протестующие, но известно, в митинге участвуют сторонники и противники Порошенко. Однако народный депутат Рады Ирина Геращенко от партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, в своем Facebook рассказала некоторые подробности происходящего.

С ее слов, на митинге все-таки произошли столкновения. Она заявила, что в сходе за денежное вознаграждение участвуют провокаторы, набранные через социальные сети. Кроме того, среди активистов замечены несовершеннолетние, в связи с чем «Евросолидарность» уже обратилась к уполномоченной по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием прибыть в Козин и отстранить подростков от участия в подобных акциях. Заявление Геращенко подтвердили другие нардепы от «Евросолидарности».

«Это просто большой позор! Как оказалось, цена нападения на дом Порошенко — от 700 до 1000 гривен (1900-2700 рублей в пересчете по курсу. — «Газета.Ru»). Именно такие суммы платили несовершеннолетним, чтобы они пришли и устроили там настоящий беспредел», — написал у себя в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

Сам Порошенко обвинил в акциях Офис президента Украины, добавив, что не боится Владимира Зеленского.

«Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки (проплаченные провокаторы. — «Газета.Ru») за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, власть пытается отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности», — написал Порошенко в Facebook.

Вполне вероятно, что инцидент со штурмом дома Порошенко связан с возможной причастностью экс-президента к делу главы политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. 8 октября генеральная прокуратура Украины предъявила ему новые подозрения в государственной измене и содействии терроризму. Это касается поставок угля с территории неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской народных республик в период с 2014 по 2015 год.

По версии следствия, в то время Украина из-за энергетического кризиса приняла решение отказаться от закупок угля у России и планировала начать поставки через ЮАР. Россия якобы этому препятствовала, в результате чего при посредничестве Медведчука с высшими должностными лицами Украины были созданы искусственные причины для препятствия реализации этого проекта.

Как итог, были организованы нелегальные поставки угля из Донецка и Луганска на украинские предприятия, на что в сумме было потрачено $7,6 млн. Роль Порошенко в этой схеме не установлена, однако Служба безопасности Украины в лице ее руководителя Ивана Баканова уже пообещала, что в рамках расследования причастность Порошенко будет отрабатываться.

Также СБУ была опубликована запись, как утверждается, с участием Медведчука, где говорилось о Порошенко.

В ответ на это бывший президент категорически отверг вменяемые ему подозрения и заявил, что считает их «классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов». Вместе с этим Порошенко высказал предположение, что с помощью этой ситуации действующее правительство пытается отвлечь внимание общественности «от преступлений власти». В частности, речь идет о «досье Пандоры».

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