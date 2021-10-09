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Политика

«Там были личные моменты». В крови скончавшегося депутата Рады нашли наркотик

В Верховной раде Украины назвали причину смерти депутата Полякова

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Антон Поляков

Антон Поляков

Антон Поляков/Facebook
Депутат фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Галина Янченко сообщила, что смерть ее коллеги Антона Полякова наступила в результате реакции организма на алкоголь и метадон. Поляков скончался, когда ехал в такси. По данному факту киевская полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с примечанием «естественная смерть».

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Галина Янченко в своем Telegram-канале заявила, что смерть нардепа Антона Полякова из депутатского объединения «За будущее» наступила из-за реакции организма на алкоголь и метадон (синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик; в ряде стран используется в заместительной терапии употребления «тяжелых» наркотиков — «Газета.Ru»)

«Это показала токсикология», — написала она.

Позднее Янченко пояснила, что в данный момент не стоит приплетать к смерти Полякова политический контекст.

«Там были личные моменты, но в любом случае, все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие», — сказала она.

Напомним, что Поляков скончался во время поездки в такси. Киевская полиция сообщила, что 8 октября Поляков был обнаружен мертвым в Днепровском районе столицы Украины.

«Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но были вынуждены констатировать смерть. По данному факту заведено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «естественная смерть», — говорится в сообщении.

Депутат Верховной рады Юлия Гришина также сообщила, что Поляков умер в 2.45 по киевскому времени, так как ему стало плохо в такси.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле, который остановили за нарушение правил дорожного движения.

«По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине»,

написала она, также добавив, что все ценные вещи, документы и денежные средства остались на месте.

Начальник полиции Киева Иван Выговский предположил, что причиной смерти Полякова могло стать хроническое заболевание. Также он отметил, что это могло быть отравлением неизвестным веществом, «самостоятельно или неизвестным лицом». Глава киевской полиции рассказал, что ночью перед смертью Поляков употреблял спиртные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым, после чего они сели в машину этого человека поехали по Киеву.

Также Выговский отметил во время брифинга, что у правоохранительных органов уже есть предварительное врачебное заключение о смерти, которое было сделано после проведения вскрытия тела погибшего. В нем говорится, что причиной смерти Полякова является «острая коронарная недостаточность, острое ишемическое заболевание сердца».

Накануне смерти Поляков выступил на пленарном заседании парламента. После этого политик опубликовал пост на своей странице в Facebook, пристыдил членов фракции «Слуга народа» по вопросу поднятия пенсий.

«Я с коллегами больше трех месяцев работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий. Чтобы рассмотреть законопроекты, которые «слуги» во главе с печально известной Третьяковой (депутат «Слуги народа» Галина Третьякова – «Газета.Ru») хоронят их в Аппарате парламента. Это та Третьякова, которая делила детей на качественных и некачественных. Возможно и пенсионеров она также распределяет.

Мало того, что «слуги» три из пяти законопроектов не вынесли в зал на голосование, так ещё и снова не пришли на заседание. Это стыдно», — написал он в своем, как оказалось, последнем посте в жизни (орфография сохранена).

Также Поляков добавил, что украинской власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за «подарки» МВФ, а на людей им (власти) наплевать.

Позднее экс-депутат парламента от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Facebook опубликовала скриншот, на котором вышеупомянутая Третьякова комментирует смерть Полякова.

Видно, что Третьякова в официальном чает фракции в WhatsApp написала: «Как по мне, так это минус один враг».

«Полная моральная деградация. Председатель комитета социальной политики ... Галина Третьякова написала в партийном чате слуг слова радости по смерти коллеги .., Мол, «одним врагом меньше». А потом еще сказала .., что это свобода слова. И сама Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок», — написала она.

Также Геращенко отметила, что руководители парламентских фракций подадут совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики.

Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Возглавлял общественную организацию «Украинский центр противодействия преступности и коррупции».

Народным депутатом Украины стал в 2019 году. На выборах в парламент выдвигался партией «Слуга народа», состоял во фракции «Слуга народа», однако был оттуда исключен за систематическое голосование вразрез с согласованной позицией. Несколько дней назад политик заявил, что депутаты от «Слуги народа» получили деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

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