В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

Сенаторы призвали президента США Джо Байдена принять меры для увеличения количества дипломатической миссии страны в России, а в случае отказа выслать 300 российских дипломатов из Соединенных Штатов для достижения паритета. В ответ на данный призыв представитель российского МИД заявил, что авторы данной инициативы добиваются лишь закрытия американских загранучреждений в России.

На официальном сайте сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио появилось письмо, в котором он и ряд его коллег призывают президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников посольства страны в России, а в случае отказа со стороны принимающей стороны выслать из США 300 российских дипломатов в качестве ответной меры.

«Уважаемый господин президент. Мы пишем, чтобы выразить нашу обеспокоенность продолжающимися действиями России против нашего посольства в Москве, которые представляют собой существенный риск для национальной безопасности и влияют на способность посольства работать», — пишут сенаторы.

Далее в письме говорится, что первого августа текущего года Россия ввела запрет на работу граждан России в американском посольстве, что ставит под угрозу повседневную деятельность посольства США в Москве и способность Госдепартамента удовлетворять консульские потребности американцев, живущих в России или путешествующих по ней.

Также в письме поясняется, что России считает «американскими дипломатами» даже граждан РФ и третьих стран, которые работают в дипломатических ведомствах США.

«Принятие такого расчета количества дипломатов несколькими администрациями США и учет в качестве дипломатического присутствия привело к тому, что более 400 российских дипломатов работают на территории США, в то время как дипломатическое присутствие США в России сейчас насчитывает только около 100 американцев», — пишут сенаторы.

Далее они заявляют, что несоразмерность дипломатического представительства недопустима, поэтому Россия должна выдать достаточно виз для приближения к паритету по числу дипломатов в странах. В случае несогласия с данным требованием сенаторы призывают начать высылку российских дипломатов, считая такой шаг разумным.

«Мы просим вашу команду предпринять немедленные конкретные шаги по обеспечению посольства США в Москве кадрами и поддержкой <…> в ответ на провокации, предпринятые правительством России», — говорится в конце письма, которое подписали 17 сенаторов.

В российском МИДе в ответ на данное письмо заявили, что американские сенаторы добиваются закрытия своих посольств в России.

«Не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены <…> посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников? Важно другое. Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — приводит «Коммерсант» слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Инициативу американских сенаторов также прокомментировали в верхней палате российского парламента.

«Российские сенаторы намного более конструктивны, но глумления над двусторонними отношениями терпеть не будут», — отметил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

В начале сентября, замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что ситуация со снятием взаимных ограничений на численность сотрудников дипломатических миссий не улучшается, а наоборот, усугубляется.

«Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы. <…> Ничто не мешает американским коллегам направить сюда столько сотрудников в длительные командировки, сколько они считают необходимым в пределах лимита в 455 человек. Вместо этого они свернули консульское обслуживание. А поскольку визы не выдаются нашим людям, которые должны ехать на замену работающим в США, мы в рамках естественного правила взаимности не выдаем визы американским сотрудникам», — сказал Рябков.

При этом дипломат отметил, что Россия предлагает размены и полное обнуление данной ситуации.

«Но они на это не идут. Им удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены, в то время как у России в США куда больше персонала. Но мы работаем там и по линии ООН. И установленный нами лимит для американского персонала в РФ не учитывает это обстоятельство. Если они хотят, они могут иметь здесь 455 человек. Хотя никакой штаб-квартиры ООН в Москве или где-либо еще в России не существует», — заявил Рябков.

Также замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что спор с США по данному вопросу бесконечен.

«Американцам надо начать с себя. Тогда все будет хорошо. <…> Только паритет. Только взаимность. Вот единственно возможные принципы для работы с ними на этом направлении, как, впрочем, и на многих других», — отдельно отметил он.

С 1 августа 2021 года США запрещено нанимать на работу в свои посольства граждан России и третьих стран. Американский посол в России Джон Салливан говорил, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме. Россия установила эти правила в качестве ответной меры на высылку десяти российских дипломатов, которые, как считают в США, являлись сотрудниками спецслужб.