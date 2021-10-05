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Политика

Земельный вопрос: чиновники из Крыма попали под следствие

Глава горсовета Евпатории Харитоненко и мэр Тихончук задержаны

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Роман Тихончук и Олеся Харитоненко

Роман Тихончук и Олеся Харитоненко

РИА «Новости»/my-evp.ru
СМИ сообщили о задержании двух чиновников из Евпатории — Романа Тихончука и Олеси Харитоненко. Следственные действия в их отношении могут быть связаны с расследованием дела против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В Крыму задержаны два высокопоставленных чиновника. Официального подтверждения на ресурсах СК Крыма нет, однако РИА «Новости» сообщает, что речь идет о главе Евпатории Романе Тихончуке и руководителе муниципального образования городского округа Олесе Харитоненко.

По информации агентства, в кабинете главы Евпаторийского горсовета Харитоненко прошли обыски. По информации из источника в правоохранительных органах, ее подозревают в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Сегодня суд изберет ей меру пресечения.

Силовиками также был задержан Тихончук, с ним проводят следственные действия. Согласно неподтвержденным сведениям, ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение полномочий и мошенничество. Позднее сообщалось, что Тихончук проходит свидетелем по делу Харитоненко.

Источник ТАСС подтверждает, что Тихончук и Харитоненко находятся в поле зрения следствия. В городской администрации проходят обыски, в том числе в кабинете главы Евпатории.

Статус Тихончука в то же время не определен — по всей видимости, он будет все-таки свидетелем.

«Пока точно будет статья УК РФ 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») с использованием служебного положения. По сути ей [Харитоненко] вменяют то, что они изменили назначение земельного участка. Что было для рекреационной зоны, они вывели под жилищное [строительство] и построили многоэтажку», — рассказал источник агентства.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении главы горсовета Евпатории.

Существует вероятность, что следственные мероприятия в отношении Тихончука и Харитоненко связаны с уголовным делом вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова. Его, напомним, отправили в отставку и задержали 27 сентября. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции. Следствие считает, что он причастен к хищению из бюджета свыше 57 млн рублей. Сейчас Кабанов по решению суда находится под домашним арестом.

После возбуждения дела против Кабанова РИА «Новости» стало известно от источника, знакомого с ситуацией, что у следственных ведомств имеются вопросы к чиновникам из ряда администраций курортных городов, включая Евпаторию, и там в ближайшее время можно ожидать отставки. Следствие на текущий момент определяет все эпизоды и ищет причастных по делу Кабанова.

В сентябре, напомним, глава Крыма Сергей Аксенов принял отставки вице-премьера Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Двое из них — Кабанов и Храмов — находятся под следствием по делу о мошенничестве.

О 40-летней Харитоненко известно, что в 2014-м она была избрана депутатом Евпаторийского городского совета от «Единой России» и секретарем евпаторийского местного отделения партии. В 2019-м она стала председателем Евпаторийского городского совета, а в декабре 2020 года вошла в состав Госсовета РФ.

Тихончук после присоединения Крыма к России в 2014 году вступил в «Единую Россию» и был назначен секретарем евпаторийского отделения партии, позднее его избрали депутатом горсовета. В 2019-м стал работать на вакантной должности в качестве исполняющего обязанности главы администрации Евпатории, причем произошло это после возбуждения уголовного дела против его предшественника Андрея Филонова.

Того впоследствии обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, общий ущерб для бюджета составил 78 млн рублей. Он приговорен к 6,5 года лишения свободы. Дело Филонова так же, как и инциденты с Тихончуком и Харитоненко, связаны с «землей» — по версии обвинения, он причастен к изменению статуса земельных участков для передачи в аренду заниженной стоимости.

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