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Политика

Второго за год: Москва признала северомакедонского дипломата персоной нон грата

МИД РФ назвал ответной мерой высылку дипломата Северной Македонии

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Антон Денисов/РИА «Новости»
Один из дипломатов северомакедонского посольства в России объявлен персоной нон грата. Эта мера стала зеркальным ответом на действия Скопье — за полгода местные власти выслали из РФ двух представителей российской дипмиссии. Северная Македония обосновывает свои решения поддержкой Чехии.

Министерство иностранных дел России 4 октября вручило временной поверенной в делах Республики Северной Македонии в РФ Оливере Чаушевской-Димовской ноту об объявлении одного из дипломатов македонского посольства персоной нон грата.

Как заявлено в пресс-релизе МИД РФ, эта мера стала ответом на действия Скопье — за последний год двое российских дипломатов были лишены аккредитаций. Северная Македония объяснила свои действия солидарностью с Чехией.

Обмен мерами начала 14 мая Северная Македония, без объяснения причин выславшая российского дипломата, 10 июня Москва ответила аналогично. 17 августа северомакедонские власти присвоили статус нон грата россиянину, который еще до объявления решения завершил свою командировку в стране.

«Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия», — обещал тогда российский МИД. И 4 октября меры были приняты.

Катализатором российско-северомакедонского конфликта стало вступление Скопье в НАТО в марте 2020-го. Москва негативно на это отреагировала. В частности, РФ считает, что ни со стороны Скопье, ни НАТО не прозвучало ни одного внятного обоснования необходимости присоединения страны к альянсу.

Свои решения, в том числе по высылке российских дипломатов, Северная Македония сейчас объясняет «ответственностью республики как члена НАТО».

По официальной версии, Северная Македония так реагирует в знак поддержки Чехии, обвинившей спецслужбы России в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Прага тогда выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ, которые, по ее данным, являлись сотрудниками российской разведки, прикрывавшимися дипломатической деятельностью.

Северная Македония, являясь членом-кандидатом в ЕС, приняла во внимание призыв Европарламента к странам Евросоюза сделать решительные шаги против России из-за «нападения» в Чехии.

Вступление в Евросоюз остается стратегическим приоритетом Македонии, и 24 марта 2020 года такие переговоры были одобрены. В этой связи Прага решительно поддерживает Скопье и с каждым годом наращивает сотрудничество во многих отраслях. При этом Македония, например, до событий этого года в последний раз высылала российского дипломата из страны в 2018-м, обосновав это поддержкой Великобритании по делу об отравлении Скрипалей.

Россия считает действия Северной Македонии в отношении своей дипмиссии немотивированными и недружественными и настаивает, что македонская сторона «продолжает двигаться по конфронтационному пути», не обращая внимание на то, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям.

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