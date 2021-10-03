Глава МВД Абхазии ушел в отставку после драки в центре Сухума

В Абхазии набирает обороты скандал после инцидента со стрельбой в Сухуме 30 сентября. В нем оказались замешаны депутат республиканского парламента Гарри Кокая и глава МВД Дмитрий Дбар. Главу абхазской милиции отстранили от работы. Президент республики Аслан Бжания был вынужден прервать свой визит в Россию.

Что произошло

Как сообщало 1 октября МВД Абхазии, накануне вечером депутат республиканского законодательного собрания Гарри Кокая рядом с рестораном Rinna на набережной в центре Сухума произвел несколько выстрелов в воздух.

В ведомстве отметили, что Кокая имел преступный умысел и выражал «явное неуважение к обществу». Стрелял он из собственного пистолета Glock, официально за ним зарегистрированного. «Далее в результате его преступных действий при вышеизложенных обстоятельствах при виде сотрудников милиции проявил явную агрессию по отношению к последним, на законные требования о выдаче указанного огнестрельного оружия отказался. После чего в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся», — говорится в сообщении МВД.

У входа в ресторан сотрудники органов правопорядка обнаружили брошенный пистолет и пять стреляных гильз.

Однако абхазские журналисты описывают инцидент на набережной в центре столицы иначе. Как сообщает Telegram-канал D News, в ресторане Rinna в тот вечер праздновали День независимости республики ветераны Грузино-абхазской войны. Среди них был Кокая с родственниками и односельчанами. В какой-то момент они вышли из ресторана и Кокая совершил несколько выстрелов в воздух из своего пистолета. На звуки выстрелов приехала милиция во главе с руководителем МВД Дмитрием Дбаром. Правоохранители потребовали от депутата сдать оружие, но тот отказался. В итоге завязалась драка, в результате которой пострадали как минимум семь человек из компании, праздновавшей в ресторане.

После инцидента ночью 1 октября к зданию МВД подъехал другой депутат парламента, где открыл стрельбу из автомата. По предварительным данным, стрелявшим был политический соратник Кокая, парламентарий Алмасхан Ардзынба.

Как прокомментировали конфликт его стороны

Дбар после конфликта заявил, что в милицию поступило сообщение о выстрелах на набережной (ресторан, где произошла драка, находится в нескольких сотнях метров от зданий администрации президента и правительства республики). «Мной было принято решение незамедлительно выехать туда, потому что там в данным момент находилась делегация из Южной Осетии во главе с президентом и президентом Абхазии. Находились они в ресторане «Дольче Вита». По моему приеду на место примерно через три-пять минут стрельба повторилась», — рассказал глава МВД.

После этого Дбар, по его словам, подошел к ресторану узнать, кто стрелял — депутат Кокая признал, что выстрелы производил он.

«Видя нетрезвое состояние депутата парламента, я попросил его сдать оружие, на что получил отказ. После этого сотрудники органов внутренних дел постарались у него забрать оружие. На что пошла нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам», — пояснил глава МВД.

Он выразил сожаление, что в конфликте участвовали ветераны Грузино-абхазской войны, к которым Дбар испытывает глубокое уважение.

В свою очередь депутат Ардзынба заявил, что сотрудники милиции жестоко избили ветеранов войны и депутата в присутствии близких родственников и оставили его «брошенным на землю без сознания». Абхазские СМИ писали, что Кокая доставили в республиканскую больницу, его жизни ничего не угрожает.

Общественная организация «АРУАА», куда входят ветераны Грузино-абхазской войны, сообщила, что Кокая стрелял в воздух, салютуя в честь праздника независимости. Общественники заметили, что многим гражданам не нравится традиция стрельбы в воздух, но подчеркнули, что правоохранители должны пресекать подобные действия исключительно в рамках правового поля.

«30 сентября сотрудниками милиции были жестоко избиты ветераны войны, инвалиды, а также сопровождавших их депутат парламента. Им не было предъявлено никаких обвинений, они не были доставлены в отделение милиции, не составлен протокол задержания. Им просто нанесли тяжелые увечья, оставили на улице и ушли», — говорится в заявлении «АРУАА».

Жители села Адзюбжа, где проживают пострадавшие в результате инцидента ветераны, обратились к президенту Абхазии Аслану Бжании с требование отстранить руководство МВД на время расследования инцидента.

Дбар обратился к жителям села Адзюбжа и подчеркнул, что когда пришел на службу, пообещал не делать разницы между теми, кто нарушает закон. «Хочет ли народ иметь такого министра внутренних дел, который будет выбирать, стреляет ли депутат парламента или обычный крестьянин?» — добавил он.

Как отреагировали власти

Генпрокуратура республики сообщила, что проводит процессуальную проверку инцидента.

«В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, прибывших на место происшествия. Кроме того, прокуратурой города Сухум проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания Министерства внутренних дел», — говорится в сообщении.

Бжания, который после праздника вылетел в Москву, был вынужден прервать свой визит. 3 октября он созвал совещание с участие руководства правительства и силовых структур.

«Стало очевидно, что ситуация, которая возникала вокруг инцидента на набережной, приобретает нежелательные формы. Я прервал свою рабочую поездку для того, чтобы лично объективно разобраться в том, что здесь произошло», — заявил президент Абхазии.

Дбар во время совещания попросил главу республики освободить его от должности на время расследования. «Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично», — заявил глава МВД. Его отставку Бжания принял.

Такое решение поприветствовал первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Он отметил, что это положительно скажется на ходе расследования. От работы отстранили также других сотрудников милиции, участвовавшие в конфликте на набережной. Временно исполнять обязанности главы МВД будет Руслан Ажиба.

«АРУАА» и политические сторонники депутата Кокая в воскресенье созвали собственную пресс-конференцию, на которой призвали абхазцев выйти на митинг против действий силовиков 30 сентября.

«В одиннадцать часов ночи, в дождливую погоду, на безлюдной площади эти четыре выстрела из пистолета в воздух никакой общественной опасности не представляли. А то, что сделали высшие чины МВД, попадает под статью УК Абхазии. Мы призываем ветеранов собраться и выразить протест против беспредела», — заявил глава ветеранской организации Тимур Гулиа.

Президент, в свою очередь, обратился к партиям, общественным организациям и гражданам страны с просьбой воздержаться от несанкционированных акций и митингов на период следствия. В центре Сухума будут усилены меры безопасности.