Как слова Макрона привели к международному скандалу

Французский президент во время встречи с потомками ветеранов алжирской войны поставил под сомнение алжирскую государственность и обвинил власти бывшей колонии в переписывании истории. В Алжире эти слова назвали вмешательством во внутренние дела и попытками скрыть геноцид местных племен, который проводили французские колониальные войска. Африканская республика отозвала своего посла из Парижа и запретила французским самолетам летать в своем воздушном пространстве.

Между Алжиром и Парижем разгорается дипломатический скандал, который уже привел к реальным последствиям. Все началось в минувший четверг во время встречи президента Эммануэля Макрона с потомками борцов за независимость Алжира (бывшая колония объявила о суверенитете в 1962 году после восьмилетней кровопролитной войны с французскими колониальными войсками).

30 сентября Макрон провел обед в Елисейском дворце, на котором присутствовали 18 молодых людей, чьи предки лично участвовали в алжирской войне. Как пишет газета Le Monde, во время беседы с потомками ветеранов президент заявил, что Алжир после обретения независимости «полностью переписал официальную историю, которая теперь основана не на истине, а на риторики ненависти к Франции».

Макрон добавил, что после 1962 года алжирская государственность была построена на «мемориальном фундаменте», а переписывание истории приводит к дистанцированию между Парижем и его бывшей колонией. «Создание Алжира как нации — явление, за которым стоит наблюдать. Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос», — отметил президент.

Слова Макрона вызвали резкую реакцию в Алжире. Власти африканской страны заявили, что подобные высказывания являются примером недопустимого вмешательства во внутренние дела. «Эти слова являются невыносимой атакой на память 5 630 000 отважных мучеников, которые пожертвовали жизнями во время героического сопротивления французскому колониальному вторжению, а также славной революции национального освобождения», — говорится в коммюнике пресс-службы администрации президента Алжира, которое цитирует местное информационное агентство APS.

В кабинете главы государства отметили, что «преступления колониальной Франции в Алжире бесчисленны», они являются демонстрацией геноцида, и не могут быть оправданы. Французскую ностальгию по колониальным временам власти Алжира назвали попытками скрыть грабеж страны, разрушение поселений, искоренение местных племен и «резню».

«В то же время поверхностные и тенденциозные оценки строительства алжирской государственности являются частью избитой гегемонистской концепции и никоим образом не совместимы с твердой убежденностью Алжира суверенному равенству государств», — говорится в сообщении.

В связи с этим президент Абдельмаджид Теббун решил отозвать посла во Франции на родину для консультаций. Однако этим реакция Алжира не закончилась. Как сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники, Алжир закрыл свое воздушное пространство для французских военных самолетов.

Агентство Al Jazeera со ссылкой на официального представителя вооруженных сил Франции Паскаля Янни, утром 3 октября Минобороны страны сделало заявку на два полета через Алжир и получило ответ, что алжирцы запретили летать французским ВВС над своей территорией. Военные базы Франции расположены в Габоне, Сенегале и Джибути, кроме того, солдаты республики размещены в Мали, Чаде, ЦАР, Сомали и Кот-д'Ивуаре. Армия европейской страны уже заявила, что закрытое небо над Алжиром не повлияет на военные операции Франции в регионе Сахель.

Напряженность между Алжиром и Парижем начала усиливаться еще до высказываний Макрона: 29 сентября французские власти решили вдвое сократить выдачу виз алжирцам. На 30% меньше виз стали выдавать жителям Марокко и Туниса. МИД Франции объяснял такой шаг желанием побудить эти страны принимать депортируемых из Европы своих граждан, среди которых есть радикальные исламисты.

В ответ на решение о сокращении выдачи виз МИД Алжира в среду вызвало посла Франции и вручило ему ноту протеста. Решение Парижа в Африке назвали беспрецедентным и неоправданным.