Американский колумнист связал Россию и «гаванский синдром» у сотрудников ЦРУ

Американский колумнист Джейсон Киллмейер обвинил Россию в «энергетических атаках» на дипломатов США. По его мнению, именно поэтому чиновники из Штатов заявляют о «гаванском синдроме» — странном недомогании. Предположительно, дипломаты подвергались в разных странах акустическому воздействию, МИД РФ назвал эти обвинения абсурдными.

России нужно отомстить за «гаванский синдром» у американских дипломатов. Об этом заявил обозреватель портала 19Fortyfive Джейсон Киллмейер, передает РИА «Новости».

«Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <…> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», — утверждает колумнист.

По его словам, Москва бросает Вашингтону вызов. Однако сейчас США «лишь собирают доказательства» и пытаются «понять вызывающий недомогание у американцев механизм».

«Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни. <…> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего», — говорится в колонке Киллмейера.

В минувшем мае газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что более 130 дипсотрудников США за рубежом получили повреждения мозга из-за «акустических атак».

В 2016 году дипломаты, сотрудники ЦРУ и военные, работающие на Кубе и в КНР, стали жаловаться на головокружение, шумы в голове, тошноту и проблемы со зрением.

«На данный момент у нас нет окончательной информации о причинах этих инцидентов, и преждевременно и безответственно строить предположения», — сказала пресс-секретарь национальной разведки США Аманда Шоч.

Ряд представителей Пентагона заявил, что за некоторыми атаками может стоять ГРУ – Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего была создана рабочая группа ЦРУ.

Кроме того, Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM) предположила, что вызывать «гаванский синдром» может направленное радиочастотное излучение. При этом ряд «акустических атак» может быть связан с хроническими заболеваниями, диагностированными у некоторых из пострадавших.

Американские ученые также пришли к выводу, что на аудиозаписях, сделанных в момент «атак», слышен стрекот цикад и сверчков. Независимая организация американских ученых Jason в 2018 году провела исследование, установившее возможный источник загадочного синдрома.

Исследователи опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн. По мнению экспертов, к неврологических симптомам, скорее всего, привели короткохвостые сверчки.

«Ни один правдоподобный единый источник энергии не может производить как записанные аудио/ видеосигналы, так и описанные симптомы у людей», — пояснили в своей работе ученые.

Специалисты считают, что записанные звуки имели механическое или биологическое происхождение, а не электронное.

О якобы причастности России к этим инцидентам еще в 2018 году сообщала телекомпания NBC. В Белом доме восприняли эти слова со скептицизмом и прямо обвинять Россию не стали – поскольку отсутствует достаточное количество доказательств.



В конце сентября директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о «гаванском синдроме» — он заявил, что сотрудники российской внешней разведки не испытывали подобные ощущения в какой-либо точке мира.