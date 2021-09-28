КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН

Ракетный пуск со стороны Северной Кореи угрожает международному сообществу и нарушает сразу несколько резолюций Совета безопасности ООН, заявили в Госдепартаменте США. Но несмотря на это во внешнеполитическом ведомстве намерены придерживаться дипломатического подхода в отношениях с КНДР.

Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что очередной пуск ракеты с территории Северной Кореи является угрозой для международного сообщества.

«Этот пуск нарушает несколько резолюций Совета безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества», — говорится в заявлении. Несмотря на пуск, Госдеп намерен продолжать дипломатический подход в отношениях с Северной Кореей.

28 сентября, около 0.40 по московскому времени, из внутренних районов КНДР был произведен ракетный пуск. Предположительно снаряд является ракетой малой дальности, она упала в Японском море.

В Пентагоне отметили, что пуск со стороны КНДР не представлял опасности для США и соседних стран.

«Мы осведомлены о ракетном пуске и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР. Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается нерушимой», — говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Пуск был совершен за несколько минут до начала выступления на Генассамблее ООН постоянного представителя КНДР при организации, который заявил, что его страна никогда не поставит под угрозу безопасность других стран.

«На Земле нет страны, которая бы так же находилась под постоянной угрозой войны, как КНДР. Мы пониманием под военным сдерживанием законное право на самооборону. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность США, Южной Кореи и соседних стран», — заявил Ким Сон.

Отдельно дипломат коснулся темы разработки новых вооружений другими странами.

«США тратят более $700 млрд на разработку гиперзвуковых вооружений, межконтинентальных баллистических ракет нового поколения и стратегических ядерных бомбардировщиков. Все эти вооружения направлены на использование против КНДР в случае будущей войны», — сказал постпред КНДР.

Реакция на пуск последовала и из Южной Кореи. Представитель южнокорейского министерства объединения отметил, что несмотря на инцидент, Республика Корея продолжит прилагать усилия, направленные на продвижение диалога с КНДР.

«Мы продолжим работать над мирным урегулированием таких обостряющих военную напряженность ситуаций, как ракетные пуски Севера. Позиция правительства заключается в необходимости продвижения мира и укрепления межкорейских отношений путем диалога и сотрудничества», — добавил он.

В свою очередь, в южнокорейкском минобороны заявили, что пуск был нацелен на проверку реакции Республики Кореи и США.

«Полагаем, что запуск осуществлен для того, чтобы отследить ответные действия на него со стороны Юга и США», — отметил представитель ведомства.

Представитель администрации президента Южной Корее заявил, что глава государства приказал проанализировать пуск ракет северных соседей.

Профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам в Южной Корее Ким Дон Ёп предположил, что снаряд, пущенный во вторник, может быть испытанием гиперзвукового планирующего управляемого блока.

По его мнению, существует большая вероятность, что снарядом была баллистическая, а не просто крылатая ракета. Также КНДР могла испытать новый для себя вид оружия. Однако, исходя из короткой дальности полета, он предположил, что пуск провалился.

Этот пуск стал шестым в текущем году для Северной Кореи. 15 сентября сообщалось, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, а 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН, однако Северная Корея считает их обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.