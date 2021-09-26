Экзит-полы показывают, что СДПГ лидирует на выборах в бундестаг Германии

Предварительные результаты показывают, что союз ХДС/ХСС на завершившихся парламентских выборах в ФРГ набирает не более 25% голосов. Это худший результат для правящего блока в истории. Генеральный секретарь ХДС уже успел назвать итоги голосования «горькими». Лидер ХДС призвал не спешить с выводами, а Меркель ушла с трибуны, не сказав ни слова своим сторонникам.

В Германии завершилось голосование на парламентских выборах. Окончательные результаты будут намного позже, однако уже сейчас из экзит-полов становится понятно: правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который много лет возглавляла Ангела Меркель, а сейчас — ее преемник и один из претендентов на должность канцлера Армин Лашет, значительно потерял свои позиции.

Экзит-полы телеканала ZDF и радиостанции Deutsche Welle показывают победу Социал-демократической партии Германии (СДПГ), набирающей 26% голосов. ХДС/ХСС заручился поддержкой 24% избирателей. Телеканал ARD сообщает о равном числе голосов у социал-демократов и консерваторов — примерно по 25%. Третье место занимает партия «Союз 90/Зеленые», набирающая 14-15% голосов, четвертое и пятое места делят «Альтернатива для Германии» и Свободно-демократическая партия (около 11% у каждого).

Согласно этим данным, СДПГ и ХДС/ХСС получают около 200 мест в бундестаге, «Зеленые» — 119 мест, а «Альтернатива» с СДП — по 87 мест. Количество депутатов, предварительно, увеличится с 709 в действующем созыве до приблизительно 730 в новом. По другим прогнозам у СДПГ будет 215 кресел, у ХДС/ХСС 198 кресел, у «Зеленых» 120 кресел, у СДП 99 кресел, а у «Альтернативы» — 83 кресла. У «Левых» с 5% будет около 40 мест. Всего за мандаты боролись 47 партий, однако изначально было понятно, что в парламент пройдут только шесть из них.

Независимо от точных данных, прошедшие выборы для ХДС/ХСС стали провальными: еще никогда в истории правящий блок не получал менее 30% голосов (32,9% четыре года назад). Социал-демократы неплохо отыграли свои позиции по сравнению с прошлыми выборами, где они набрали 20,5%.

Для «Зеленых» плебисцит можно назвать триумфальным, это их лучший результат в истории — предыдущий рекорд был 10,7%, в правительстве они не были с 2005 года. Евроскептики из «Альтернативы» ослабили свои позиции примерно на 1,5-2%, на выборах 2017 года они заручились поддержкой 12,6% избирателей.

Согласно немецкому законодательству, если ни одна из партий не набирает 50% голосов, то они должны образовать правящую коалицию, которая займет более половины мест в парламенте. По подсчетам СМИ Германии, для формирования коалиции сейчас нужно занять 366-379 мандатов. Таким образом, существует три основных варианта объединения. Первый — большая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, второй — СДПГ, СДП и «Зеленые», третий — ЖДС/ХСС, СДП и «Зеленые». Без двух лидеров голосования правящую коалицию собрать не удастся.

Как сообщают немецкие СМИ, в штабе правящего блока были потрясены результатами голосования после появления первых экзит-полов. По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, нужно подождать более полных данных, но уже сейчас очевидны потери по сравнению с прошлыми выборами. Позже он назвал результаты завершившегося голосования для партии горькими. Он также заявил, что видит правящий блок из ХДС/ХСС, «Зеленых» и свободных демократов.

Лидер союза Армин Лашет, вышедший к сторонникам, призвал не спешить с выводами и отметил, что результат выборов до конца еще не ясен. Сопровождавшая его Меркель ушла с трибуны, не сказав ни слова.

Еще один кандидат в канцлеры и один из лидеров СДПГ Олаф Шольц, выступая после закрытия избирательных участков, не стал скрывать, что приятно удивлен экзит-полами. По его словам, итоги выборов являются успехом для партии.

Глава «Зеленых» Михаэль Келльнер отметил, что партия добилась на этих выборах значительных успехов, но признался, что ему «трудно по-настоящему радоваться результатам, поскольку ожидания были существенно выше».

По данным Deutsche Welle лидерам партий предстоят сложные и долгие переговоры по коалиционному объединению.

Первые комментарии по прошедшему в Германии голосованию уже дали и в России. Как заявил первый зампредседателя комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров, Москва будет работать с любым немецким правительством. Сенатор также выразил надежду, что власти ФРГ будут заинтересованы в нормальном взаимодействии с Россией.

Бывший глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил, что не рассчитывает на изменение политики Берлина в отношении Киева. «Могу спрогнозировать, что «рутинная» немецкая политика в отношении Украины не изменится. Там есть определенный консенсус и существует возможность привлечь Германию для энергореволюции и энергоэффективности на Украине, чего мы до сих пор, к сожалению, не сделали. В то же время не стоит ожидать какой-то принципиально новой позиции Германии в вопросах безопасности в отношении России», — сказал Климкин.