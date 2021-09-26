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Политика

«Неподходящий момент для начала войны»

Дуров объяснил блокировку агитационных ботов действиями Google и Apple

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер последовал примеру Apple и Google, когда они удалили приложение для голосования. По его словам, Telegram был вынужден следовать политике интернет-гигантов и временно приостановить работу бота, продвигавшего «Умное голосование». Ранее в адрес Дурова обрушилась волна критики как со стороны оппозиционных политиков, так и от обычных пользователей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на критику, прозвучавшую в его адрес после того, как сервис заблокировал бот, продвигавший «Умное голосование» в дни выборов в Госдуму. Они состоялись с 17 по 19 сентября.

Google и Apple, напомним, удалили приложение «Навальный» из своих интернет-магазинов после того, как Роскомнадзор признал непринятие соответствующих мер вмешательством в российские выборы. В свою очередь, Павел Дуров сообщил вечером 17 сентября, что приостанавливает работу бота в Telegram. На него обрушилась волна критики как со стороны оппозиционных политиков, так и от обычных пользователей.

Алексей Навальный заявил, что его неприятно удивило поведение Дурова и он разочарован.

За две недели до Единого дня голосования — 5 сентября — арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать ссылку на «Умное голосование» в поисковой выдаче. Как убедился корреспондент «Газеты.Ru», до начала выборов «Яндекс» выполнил решение суда, Google — нет.

Что написал Навальный

Комментарий о сложившейся ситуации был опубликован 23 сентября в Instagram отбывающего тюремный срок Навального:

«Гиганты Apple и Google удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота.

Не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым из Telegram. Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки самого Telegram. И снова бы выступил, кстати. То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших», — отметил Навальный.

Что ответил Дуров

Поздно вечером 25 сентября Дуров опубликовал разъяснения о блокировке бота, продвигавшего «Умное голосование».

«Telegram дает своим пользователям больше свободы слова, чем любое другое популярное мобильное приложение. В отличие от других приложений, Telegram не может подвергнуться необоснованной цензуре со стороны акционеров, поставщиков облачных услуг или рекламодателей.

Однако Telegram не существует изолированно. Функционирование зависит от других компаний, от банков и телекоммуникационных компаний до Apple и Google. Последние особенно важны, потому что Telegram, как и все мобильные приложения, должен следовать правилам, установленным Apple и Google, чтобы оставаться доступным для пользователей iOS и Android.

В этом году Google и Apple начали требовать, чтобы такие приложения, как Telegram, соответствовали местным законам стран, в которых они работают.

Apple и Google запретили российское приложение для голосования по местным законам. Приложение предлагало тактические советы по голосованию, побуждая большинство пользователей голосовать за коммунистическую партию на выборах в российский парламент в минувшие выходные. Это приложение для голосования также существовало в течение нескольких месяцев в качестве бота Telegram, и, несмотря на тысячи отчетов и запросов на его удаление, мы оставили его доступным.

Однако после того, как выборы начались, и Google, и Apple удалили приложение из своих магазинов приложений, объяснив, что оно нарушает местные законы, запрещающие вмешательство в выборы, и что ответственность за соблюдение требований лежит на разработчиках. В течение 24 часов Telegram был вынужден следовать политике магазинов и временно приостановить работу бота на два оставшихся дня выборов.

Любой, кто знаком с нашей историей, знает, что Telegram — первое приложение, которое противостоит правительству и, при необходимости, вступает в схватку с ним. Мы годами успешно противостояли попыткам заблокировать наш сервис. Но минувшие выходные были неподходящим моментом для начала войны — по двум причинам.

Во-первых, без поддержки Apple и Google любая борьба с местным регулятором проигрывается еще до того, как она начнется. Во-вторых, это конкретное требование российских властей не было явно неконституционным, поскольку они ссылались на закон, ограничивающий агитацию после того, как люди начали отдавать свои голоса. Законы против политической агитации во время голосования существуют во многих странах, а российский аналог был введен давно.

Наша миссия — предоставить вам лучшее в мире приложение для обмена сообщениями, в том числе сделать больше, чем другие, для защиты ваших свобод. Мы продолжим продвигать эту миссию, ограничиваясь только пределами теоретически выполнимого», — заключил основатель мессенджера.

Об итогах выборов

ЦИК в пятницу признал состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13. Кроме того, по одномандатным округам прошли представители «Родины», Партии роста, «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие более 56 млн россиян.

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