Глава МИД РФ назвал агрессивным меньшинством противников «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе, 15 сентября 2021 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами в Душанбе прокомментировал ряд насущных внешнеполитических вопросов. Он коснулся вызова в МИД американского посла, реакции Украины на «Северный поток — 2», признания талибов * и миграционных кризисов на Западе.

Вмешательство в выборы

Лавров объяснил вызов в МИД посла США в Москве Джона Салливана, которому было заявлено о категорической недопустимости американского вмешательства в российские выборы.

«Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», — передает слова министра РИА «Новости».

«Вмешательство» связано с отказом ряда зарубежных онлайн-платформ удалить запрещенный российскими властями контент. В Госдепартаменте в свою очередь сообщили, что вызов Салливана был связан с обсуждением «нормализации российско-американских отношений».

Когда пустят газ

Все работы по строительству «Северного потока — 2» завершены, однако теперь нужно дождаться от немецкого регулятора разрешения, сообщил Лавров.

«Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца, начало 2022 года обозначается», — заявил российский министр.

Он также отметил, что «агрессивное меньшинство» в Европе – прибалтийские страны – продолжат совершать нападки на СП-2.

«Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами», — отметил глава внешнеполитического министерства.

Кроме того, добавил Лавров, постоянно пытается вывести тему газопровода «на уровень истерики» Украина.

«Это у них вошло в привычку, в правило — что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», — сказал министр.

По его мнению, страна «должна иметь какое-то свое достоинство». Украинцы имеют богатую историю, добавил он, и заслуживают судьбы созидателя, а не просителя.

За что боролись

Россия не будет отвечать за миграционные кризисы, вызванные действиями западных стран на Ближнем Востоке. Среди них – массовые попытки мигрантов из восточных стран пробраться в Евросоюз через белорусскую границу.

«Мигранты появляются из Афганистана, из Ирака, из всех тех стран, которые были разбудоражены нашим западными коллегами, а сейчас эти западные коллеги как раз и возвышают свой голос, называя действия белорусской стороны гибридной войной. <…> Я напомнил, что впервые так остро тема нелегальной миграции встала после того, как НАТО разбомбило Ливию, и Ливия превратилась в черную дыру», — сказал Сергей Лавров.

Он также призвал Запад успокоиться.

Контакты без признания

Режим талибов (организация запрещена в России) в Афганистане Россия признавать не торопится, добавил глава МИД.

«Талибы пока не признаны ни одной страной. Все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий», — добавил Лавров.

По его словам, окончательные выводы делать пока рано – несмотря на громкие заявления талибов о переформатировании движения и его методов.

«На данном этапе… мы поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам, которые касаются снятия любых рисков для наших центральноазиатских соседей», — добавил Лавров.