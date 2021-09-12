Зеленский заявил, что Байден поддерживает членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN. В нем он выразил мнение, что присутствие США на Украине нужно не сокращать, а, наоборот, наращивать. Кроме того, Зеленский заявил, что его американский коллега ранее поддержал стремление Украины войти в НАТО, хотя еще несколькими днями ранее он утверждал, что так и не услышал от США «прямой позиции» по этому вопросу.

«Не так зависима от США»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит сравнивать Афганистан и Украину в вопросе зависимости от США. «Украина не так зависима от США, как был Афганистан», — сказал он в интервью CNN. Так Зеленский ответил на вопрос, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину».

При этом он выразил мнение, что в настоящее время нет речи о «выходе» США из его страны. «Все полностью наоборот — США должны наращивать свое присутствие», — подчеркнул глава государства.

Украинские власти при каждом удобном случае напоминают о том, что среди их союзников есть США, которые готовы помочь Киеву в борьбе с «российской агрессией». Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале сентября заявил, что американский президент Джо Байден гарантировал свою поддержку.

«Ключевая гарантия [США] лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», — сказал Кулеба, имея в виду разговор на встрече Байдена и Зеленского. Переговоры лидеров двух стран прошли 1 сентября.

«Тот факт, что именно под визит [Зеленского] США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные [ракетные комплексы] Javelin, — это сигнал России», — сказал он.

Министр подчеркнул, что взаимодействие Украины с западными партнерами будет направлено прежде всего на проекты по безопасности в Черном море.

Для России такое сотрудничество означает дополнительные угрозы на границе с Украиной. Особенное беспокойство у Москвы вызывает стремление Киева попасть в Североатлантический альянс. «Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Байден звал в НАТО

Так или иначе украинские политики уверены в скором вступлении в альянс. В разговоре с журналистами телеканала CNN Зеленский заявил, что его американский коллега полностью поддержал стремление Украины войти в НАТО. Об этом он якобы сказал украинскому лидеру во время встречи в начале сентября. «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», — процитировал Байдена Зеленский.

«Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет [для Украины] короче», — воспроизвел Зеленский свой ответ главе Белого дома.

Когда подобные утверждения Зеленского прозвучали ранее, Белый дом заявил, что по-прежнему настаивает на обязательности исполнения некоторых предписаний. Например, для вступления в Альянс Украине необходимо провести «реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста».

Но Зеленский уверен, что его страна «готова к НАТО». «По уровню нашей армии, уровню наших специалистов», — сказал он 10 сентября на форуме YES Brainstorming.

Утверждения о том, что Киев должен реформировать свой оборонный сектор для членства в НАТО, Зеленского не убеждают. «Наша армия — одна из мощнейших армий в мире на сегодня. Поэтому когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или о реформах в армии и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, — мне кажется, что это, скажем так, не до конца откровенное мнение», — подчеркнул президент Украины.

В то же время он отметил, что так и не слышал «прямой позиции США относительно вступления Украины в НАТО». Тем не менее Зеленский уверен, что Киев может рассчитывать на Вашингтон, потому что отношения двух стран «на другом уровне».

В апреле 2008 года Североатлантический альянс заявил, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». Но так и не предоставил обеим странам План действий по подготовке к членству. Именно этот план является первым юридическим шагом для вступления страны в организацию.

При этом Украине дали несколько рекомендаций о необходимых реформах. В 2019 году Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепив стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В России считают, что НАТО не стоило давать невыполнимых обещаний. «Наши натовские коллеги должны понимать, что слово не воробей, и если они на таком уровне заявили: Украина и Грузия будут в НАТО, а сейчас они прекрасно понимают, что это путь в никуда, что это абсолютно бесперспективная затея, значит, не надо разбрасываться такими словами», — сказал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.