Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане российских властей 01:10
Медведев выиграл два сета в финале US Open против Джоковича 00:52
В РПЦ раскритиковали установку памятника «Железному Феликсу» в Крыму 00:49
Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности 00:44
Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Италии 00:40
Первый открыто трансгендерный епископ занял пост в США 00:35
В США два человека пропали без вести после взрыва в жилом доме 00:34
Футболист упал на газон во время матча и не смог самостоятельно покинуть поле 00:26
Всех пострадавших в авиакатастрофе под Иркутском доставили в больницу 00:19
Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном 12.09.2021, 23:57
Политика

«Украина не так зависима от США, как был Афганистан»

Зеленский заявил, что Байден поддерживает членство Украины в НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года

Evan Vucci/AP
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN. В нем он выразил мнение, что присутствие США на Украине нужно не сокращать, а, наоборот, наращивать. Кроме того, Зеленский заявил, что его американский коллега ранее поддержал стремление Украины войти в НАТО, хотя еще несколькими днями ранее он утверждал, что так и не услышал от США «прямой позиции» по этому вопросу.

«Не так зависима от США»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит сравнивать Афганистан и Украину в вопросе зависимости от США. «Украина не так зависима от США, как был Афганистан», — сказал он в интервью CNN. Так Зеленский ответил на вопрос, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину».

При этом он выразил мнение, что в настоящее время нет речи о «выходе» США из его страны. «Все полностью наоборот — США должны наращивать свое присутствие», — подчеркнул глава государства.

Украинские власти при каждом удобном случае напоминают о том, что среди их союзников есть США, которые готовы помочь Киеву в борьбе с «российской агрессией». Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале сентября заявил, что американский президент Джо Байден гарантировал свою поддержку.

«Ключевая гарантия [США] лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», — сказал Кулеба, имея в виду разговор на встрече Байдена и Зеленского. Переговоры лидеров двух стран прошли 1 сентября.

«Тот факт, что именно под визит [Зеленского] США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные [ракетные комплексы] Javelin, — это сигнал России», — сказал он.

Министр подчеркнул, что взаимодействие Украины с западными партнерами будет направлено прежде всего на проекты по безопасности в Черном море.

Для России такое сотрудничество означает дополнительные угрозы на границе с Украиной. Особенное беспокойство у Москвы вызывает стремление Киева попасть в Североатлантический альянс. «Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Байден звал в НАТО

Так или иначе украинские политики уверены в скором вступлении в альянс. В разговоре с журналистами телеканала CNN Зеленский заявил, что его американский коллега полностью поддержал стремление Украины войти в НАТО. Об этом он якобы сказал украинскому лидеру во время встречи в начале сентября. «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», — процитировал Байдена Зеленский.

«Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет [для Украины] короче», — воспроизвел Зеленский свой ответ главе Белого дома.

Когда подобные утверждения Зеленского прозвучали ранее, Белый дом заявил, что по-прежнему настаивает на обязательности исполнения некоторых предписаний. Например, для вступления в Альянс Украине необходимо провести «реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста».

Но Зеленский уверен, что его страна «готова к НАТО». «По уровню нашей армии, уровню наших специалистов», — сказал он 10 сентября на форуме YES Brainstorming.

Утверждения о том, что Киев должен реформировать свой оборонный сектор для членства в НАТО, Зеленского не убеждают. «Наша армия — одна из мощнейших армий в мире на сегодня. Поэтому когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или о реформах в армии и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, — мне кажется, что это, скажем так, не до конца откровенное мнение», — подчеркнул президент Украины.

В то же время он отметил, что так и не слышал «прямой позиции США относительно вступления Украины в НАТО». Тем не менее Зеленский уверен, что Киев может рассчитывать на Вашингтон, потому что отношения двух стран «на другом уровне».

В апреле 2008 года Североатлантический альянс заявил, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». Но так и не предоставил обеим странам План действий по подготовке к членству. Именно этот план является первым юридическим шагом для вступления страны в организацию.

При этом Украине дали несколько рекомендаций о необходимых реформах. В 2019 году Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепив стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В России считают, что НАТО не стоило давать невыполнимых обещаний. «Наши натовские коллеги должны понимать, что слово не воробей, и если они на таком уровне заявили: Украина и Грузия будут в НАТО, а сейчас они прекрасно понимают, что это путь в никуда, что это абсолютно бесперспективная затея, значит, не надо разбрасываться такими словами», — сказал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы здесь! Помогите!» В Иркутской области разбился пассажирский самолет
Четыре человека погибли, 12 пострадали в результате катастрофы самолета L-410
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
В Судане рассказали, на каких условиях готовы разместить базу ВМФ
«Афганцев, сотрудничавших с США, через два-три месяца тихонько уничтожат»
Интервью Франца Клинцевича о последствиях выхода США из Афганистана
В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и внучки нашли следы яда
Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после COVID-19
В России предложили создать трудовые лагеря для мигрантов
Facebook направит $100 млн на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам
Новости и материалы
Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане российских властей
Медведев выиграл два сета в финале US Open против Джоковича
В РПЦ раскритиковали установку памятника «Железному Феликсу» в Крыму
Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности
Ферстаппен признан виновным в аварии с Хэмилтоном на Гран-при Италии
Первый открыто трансгендерный епископ занял пост в США
В США два человека пропали без вести после взрыва в жилом доме
Футболист упал на газон во время матча и не смог самостоятельно покинуть поле
Всех пострадавших в авиакатастрофе под Иркутском доставили в больницу
Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном
СМИ: отменой встречи президент Польши оскорбил Меркель
В Госдуме отреагировали на премирование сестер Авериных после Олимпиады
Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму 14 сентября
Спасатели освободили пассажиров L-410 из салона самолета
Теннисист Медведев рассказал, благодаря чему он может попасть в учебник истории
Боец Штрыков: Александру Емельяненко сейчас бы Тарасова победить, а не своего брата
При крушении L-410 под Иркутском пострадали 12 человек
Восемь пострадавших из совершившего жесткую посадку самолета L-410 переданы врачам
Все новости
«Встречаться, чтобы обсудить что?»
В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
Дуда не принял Меркель. СМИ выясняют, кто кого обидел
В Варшаве и Берлине спорят о причинах отмены встречи канцлера ФРГ с президентом Польши
Почему в Праге задержали участника «Крымской весны»
В Чехии по запросу Украины задержали россиянина Франчетти
«Там, где француз начинает паниковать, русский реагирует спокойно»
Переехавшие в Россию иностранцы рассказали, что им нравится на новой родине
«Стать действительно Союзным государством»
Песков пояснил смысл интеграции России и Белоруссии
Угрозы Моргенштерну, первая песня МакSим после комы, прощание с Бельмондо
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском
«Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине»
Волкер: давление через «Северный поток — 2» приведет к санкциям против Москвы
Начали издалека: открыт первый участок велодороги Москва — Петербург
Абрамович и глава Подмосковья запустили пилотный участок маршрута «Вело 1» в Дмитрове
Китайский Qashqai нацелили на японские кроссоверы
Автокомпания Wuling выводит на мировые рынки кроссовер Xingchen
На Украине предложили отказаться от кириллицы
Секретарь СНБО Украины поддержал идею перехода на латиницу
«Командир от управления самоустранился». Как десант СССР оказался в Иране
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о применении десанта советскими войсками в Афганистане
«Весело потрескивают березовые поленца»: чем пахнет Россия для парфюмеров
Почему знаменитые парфюмеры посвящают свои ароматы русской природе и культуре
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях