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Политика

«Господин Муса не имеет права на «Бураны»

Власти Казахстана намерены отсудить у частной компании корабль «Буран»

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Ralph Mirebs/Exclusivepix Media/Global Look Press/ZUMA Press
Власти Казахстана намерены отсудить у гендиректора одной из частных компаний макет и второй летный экземпляр космического корабля «Буран». Ранее на Байконуре побывали сотрудники российского НПО «Молния» и заявили, что транспортировка корабля в Россию одобрена. Однако частный владелец ракетоплана заявил, что легитимно отобрать у него корабль Россия не может.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пообещал отсудить у генерального директора частной компании АО «РКК Байконур» Даурена Мусы макет и второй летный экземпляр орбитального корабля «Буран».

«Даурен Муса, в своем посте утверждает, что власти Казахстана уже три года не жалея сил судятся с ним. Это действительно так и мы будем продолжать это делать, ведь наша цель — это восстановление законности и справедливости, а также возвращение государству его собственности, в том числе и кораблей «Буран»», — написал он в своем аккаунте в Facebook.

Чиновник рассказал, как произошла ситуация, в результате которой космический корабль оказался по сути в частных руках.

«Изначально компания АО РКК «Байконур» называлась ЗАО «КРИСП Аэлита», она была создана с паритетным участием государственных компаний Казахстана и России (РГП «Инфракос» и РКК «Энергия») для сохранения имущества космодрома Байконур. В качестве доли в уставной капитал Казахстан внес имущество, в том числе и «Бураны». Таким образом, «Бураны» принадлежат не гражданину Даурен Муса, а АО РКК «Байконур». Он стал совладельцем этой международной компании, которую переименовал в АО РКК «Байконур». Доля в компании им была приобретена в рамках трех сделок. Две из них суд уже признал незаконными. Законность третьей сделки мы также намерены оспорить. Мы считаем, что г-н Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и «Бураны», — заключил чиновник.

Напомним, что ранее появилось сообщение о визите сотрудников НПО «Молния» в Казахстан и грядущем возвращении в Россию единственного отечественного космического ракетоплана «Буран».

В понедельник, 6 сентября, стало известно, что эксперты посетили Байконур и провели осмотр летного образца космического корабля (Изделие 1.02 «Буря»), его технологического макета (Изделие 0.15) и ангара, где они хранятся. Визит на космодром был связан с будущей транспортировкой «Бурана» в Россию. Специалисты «Молнии» рассказали, что провели совещание на Байконуре, на котором одобрили перевозку ракетоплана и его макета на российскую территорию.

«Разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО «Молния» как предприятия — разработчика орбитального корабля», — заявили в НПО.

Позднее сообщение российского НПО прокомментировал сам Даурен Муса. По его словам, передавать корабль структурам «Роскосмоса» он не собирается.

«Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать «Буран» государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства. Вывозить имущество ДРУГОЙ страны, которое пока еще никаким легитимным образом не передано России, это что-то из разряда «спасения» золотого рояля Саддама. Пока власти Казахстана третий год судятся со мной, не жалея ни сил, ни бюджетных денег, россияне уже готовят вывоз. Похвально такое рвение», — написал Муса в своем аккаунте в Facebook.

Также Муса рассказал, на что он был готов обменять «Буран».

«Получается, для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения. Казахстан — это история батырства и биев, традиций и уважения к достижениям предков. Я готов был и так подарить эти «Бураны» России взамен на голову хана Кенесары (Кенесары Касымов — последний хан Казахстана, почитаемый сейчас в стране на государственном уровне как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837–1847 годах за независимость от Российской империи - «Газета.Ru»)! Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные приличия, — отметил он.

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил Мусе. Он заявил, что всю ответственность за плохое состояние второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» несет их нынешней владелец, который по словам Рогозина не сделал ничего для надлежащего хранения корабля, макета и ракеты.

«Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и «Энергии-М» в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — сказал глава госкорпорации, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он также уточнил, что Россия не намерена без разрешения со стороны властей Казахстана вывозить «Буран» из страны.

Космический корабль «Буран» совершил орбитальный полет в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. После распада Советского Союза этот образец был оставлен на Байконуре, где был разрушен в 2002 году при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса.

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