Глава МИД России заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств нормандского формата ради встречи России не нужна. Таким образом он прокомментировал заявления своего украинского коллеги, заявившего, что Украина готова провести такую встречу в любое время.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что его страна готова провести встречу глав МИД нормандского формата в любое время. Глава МИД РФ заявил, что формальная встреча в таком случае не имеет смысла.

«Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна. Если нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей», — сказал Лавров журналистам.

Лавров отметил, что когда одни представители Украины высокого уровня призывает провести встречу в нормандском формате, а в это же время другие, включая самого главу МИД, заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, то можно сделать вывод о цели такой инициативы.

«В этой ситуации, когда видно такое раздвоение сознания, то, по большому счету, наблюдается внешнеполитическая шизофрения. Вот соберемся мы в нормандском формате, и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я могу сделать вывод, что единственной целью такой инициативы является то, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», — заключил глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что в понимании данного вопросы с ним солидарны в Германии и Франции.

Ранее в четверг, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова ко встрече в нормандском формате на уровне глав МИД в любой момент.

«Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече. Нам есть о чем говорить», — сказал он, также указав, что Киев готов к такой встречи в любой момент.

Напомним, что 3 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с «крючка» Минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное», — отметил он.

Эта фраза была сказана в контексте обсуждения визита президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с его американским коллегой Джо Байденом.

Таким образом Арестович ответил на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, сказанные им в апреле текущего года.

«Сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может», — заявил тогда Лавров.

Также Арестович предложил альтернативу Минским соглашениям.

«Формат может быть изменен или заменен на иной. Зачем мы делаем хорошую мину при плохой игре и настаиваем, тянем «Минск», который спустя 7 лет переговоров фактически мертв? Вся эта ситуация может длиться еще лет 20. Россия гарантированно не будет выполнять «Минск» и решения Нормандской четверки, хотя бы потому, что и те, и те начинаются с элементарных прекращения огня и отвода войск. Дальше — мало того, что соглашения не носят обязательного юридического характера, они допускают и возможность разной трактовки. Россияне продвигают свою повестку, очень жесткую, которая ведет к федерализации Украины. У нас своя», — отметил он.

Ранее стало известно, что США подтвердили готовность помочь Украине завершить конфликт на Донбассе и обеспечить систему безопасности страны. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, отказ от минского формата или его замена не рассматривались. Вместо этого стороны обсудили «привлечение США к глобальному решению вопроса безопасности Украины».