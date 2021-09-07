Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции против подполковника российской армии Ивана Кузнецова, участвовавшего в боях на территории Сирии. Такая же участь постигла и жительницу Крыма Ольгу Калинину.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по новым санкциям в отношении граждан России. Сроком на три года введены персональные санкции против подполковника армии РФ Ивана Кузнецова, 1975 года рождения, принимавшего участие в боевых действиях на территории Сирии.

В указе обозначено, что в отношении Кузнецова введена блокировка активов. Она означает временное ограничение на пользование принадлежащего ему имущества, запрет на вывод капитала и лишение государственных наград Украины. С полным списком запретов можно ознакомиться на официальном сайте президента Украины.

Другим указом Зеленский ввел персональные санкции также на три года против жительницы Крыма Ольги Калилиной, 1977 года рождения. В отношении нее введена блокировка активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом), запрет на вывод капитала за пределы Украины, а также иные санкции, соответствующие принципам их применения.

Ранее в середине августа Зеленский ввел персональные и специальные экономические санкции против политика Анатолия Шария и медийных ресурсов, связанных с ним.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Также во вторник, 7 сентября, группа депутатов Верховной рады Украины предложила обратиться в Совет безопасности ООН с просьбой признать Федеральную службу безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России террористическими организациями.

Проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями». Среди авторов документе значатся депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» и группы «За будущее».

Украинские политики регулярно призывают вводить санкции против российских политиков, компаний и отдельных граждан. Так во время визита в США украинский лидер выразил благодарность членам американского парламента за санкционное давление на Россию.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за понимание, какие угрозы безопасности несет российский газопровод «Северный поток — 2».

«Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток — 2» должно быть сохранено», — подчеркнул глава государства.

В Кремле подобное заявление украинского лидера Владимира Зеленского назвали нелепым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что создание газопровода наоборот является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

Ранее мэр Киева Владимир Кличко призвал Евросоюз усилить санкции против России. Это заявление он сделал во время встречи с лидером немецкой партии ХДС/ХСС Армином Лашетом.

«Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать «Северный поток — 2» как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину», — сказал Кличко.

По его мнению, российский газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Украины и ЕС.

В свою очередь, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко призывал ввести санкции в отношении российской энергетической компании «Газпром» в случае блокирования поставок топлива из других государств.

«Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет, и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции», — заявил Витренко.

По его словам, санкции станут доказательством того, что российская компания использует газ как геополитическое оружие. Глава «Нафтогаза» также выразил мнение, что лучшей гарантией энергетической безопасности Украины станут контракты с компаниями Европы.