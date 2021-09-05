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Политика

«Что-то не рассчитали»: вице-премьера Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву

Полиция вызвала главу МВД Чехии из-за его планов посетить российскую столицу

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Ян Гамачек

Ян Гамачек

Reuters
Ян Гамачек, занимающий посты вице-премьера и министра внутренних дел Чехии, 7 сентября будет отвечать на вопросы в полиции. Об этом заявил сам чиновник, отметив, что намерен «правдиво описать, как все происходило». Поводом для допроса стала его несостоявшаяся поездка в Москву, которая планировалась на апрель 2021 года — в тот момент, когда между двумя странами начался дипломатический конфликт. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека допросят 7 сентября в полиции – поводом станет его несостоявшаяся поездка в Москву, которая планировалась на апрель 2021 года. Об этом в воскресенье, 5 сентября, объявил сам Гамачек в эфире телеканала CNN Prima News.

«Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло», — сказал он.

Несостоявшаяся поездка

О намерениях Гамачека посетить Москву стало известно в апреле – вскоре после того, как чешские власти объявили, что взрывы на складах с оружием в деревне Врбетице якобы организовали сотрудники российских спецслужб. В связи с этим Прага выслала 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве «абсурдны, голословны и надуманны». В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что эти обвинения являются частью «широкомасштабной кампании Запада против Москвы».

Как сообщило сетевое издание Seznam Zprávy, первый вице-премьер и глава МВД Чехии планировал визит в российскую столицу еще до телеобращения, в котором он и премьер-министр республики Андрей Бабиш заявили о предполагаемой причастности РФ к взрывам на складах. В свою очередь, сам Гамачек категорически опроверг информацию издания и заявил, что подаст на него в суд.

В начале мая расследованием ситуации с несостоявшейся поездкой Гамачека в Москву начало заниматься Национальное управление по борьбе с организованной преступностью. При этом глава сенатского комитета по международным делам и безопасности Павел Фишер недавно сообщил, что Гамачек уже несколько раз не явился на заседание комитета, который также хотел бы выслушать вице-премьера по этому вопросу.

Что известно о взрывах во Врбетице

В 2014 году в чешской деревне Врбетица на востоке страны произошли взрывы на двух складах боеприпасов. Первый случился 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Второй — 3 декабря, на складе, где размещались 13 тонн взрывчатых веществ. Второй склад располагался на расстоянии 1 200 метров от помещения, уничтоженного первым взрывом.

Оба склада принадлежали местной компании Imex Group, которая арендовала их у государственного предприятия «Военный технический институт».

В результате первого взрыва погибли два сотрудника Imex Group. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от места, где находилось складское здание. Власти в экстренном порядке провели эвакуацию всех жителей деревни.

После второго взрыва из Врбетицы и расположенных поблизости сел вывезли 430 местных жителей.

В своем заявлении представитель Imex Group рассказал, что на складах компании находились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

Что говорил Ян Гамачек

18 апреля Ян Гамачек заявил, что к организации обоих взрывов во Врбетице «причастны российские спецслужбы». По его словам, 3 декабря боеприпасы должны были взорваться не на чешских складах, а уже в Болгарии, где их ожидал заказчик. По данным СМИ, им мог быть 67-летний владелец оружейной компании «Дунарит» Эмилиан Гебрев.

По версии Гамачека, установившие взрывные устройства на территории склада боеприпасов «что-то не рассчитали».

Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Как сообщили местные СМИ, чешские спецслужбы считают, что они посещали место взрыва в 2014 году за день до инцидента. Факт их нахождения у складов якобы подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения.

Местное телевидение обнародовало версию, согласно которой россияне могли организовать взрыв, чтобы воспрепятствовать отправке боеприпасов и оружия, находившихся на складе во Врбетице, на Украину, а также в Сирию для незаконных вооруженных формирований.

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