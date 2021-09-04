«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»

В ополчении Панджшера заявили, что за минувшие сутки они смогли ликвидировать более 600 боевиков «Талибана * », еще около 1000 сдались в плен или были захвачены. В свою очередь талибы объявили о захвате дворца губернатора региона. Ситуация в Панджшерском ущелье, последнем неподконтрольном террористам регионе Афганистана, — в материале «Газеты.Ru».

Сторонники Фронта национального сопротивления Панджшера в субботу уничтожили более 600 талибов (организация запрещена в России), такие данные привел представитель ополчения Фахим Дашти в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня на разных направлениях уничтожены порядка 600 террористов-талибов. Более 1000 боевиков взяты в плен или сдались сами», — написал он, добавив, что у боевиков начались проблемы с поставками из других провинций.

В то же время ТАСС со ссылкой на афганские СМИ сообщает, что боевики «Талибана» захватили город Аннаба в Панджшере и заняли дворец губернатора провинции.

Ранее представитель талибов Билал Карими в своем аккаунте в Twitter сообщил, что представители движения уже контролирует четыре района мятежной провинции (Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян).

Также в местных социальных сетях днем в субботу появились сообщения, что талибы начали массированное наступление с трех направлений на один из административных центров Панджшера, город Базарак.

Накануне сторонники «Талибана» заявили, что смогли установили полный контроль на всей территории Афганистана. Практически сразу силы ополчения опровергли эту информацию.

4 сентября талибы отказались от своего заявления о захвате последней неподконтрольной ему провинции Афганистана, сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник среди талибов сообщил, что наступательная операция, которую «Талибан» проводит в афганской провинции Панджшер, находящейся под контролем противников движения, замедлилась.

Ахмад Масуд, возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана, заявил, что противники талибов никогда не прекратят борьбу.

«Мы никогда не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация с сопротивлением в Панджшере и в Герате, где несогласные с талибами громко заявили о себе, демонстрирует, что люди не отказались от своих справедливых требований и не будут бояться угроз.

Представители «Талибана» и ополчения в Панджшере каждый день делают заявления, который подчас противоречат друг другу. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть информацию что одних, что других не представляется возможным.

Так, РИА «Новости» 3 сентября со ссылкой Дашти рассказали, что за ночь с пятницы на субботу сопротивление уничтожило 450 талибов, еще 130 человек были захвачены в плен. По его словам, сопротивление отразило атаку 8 тыс. талибов с 350 внедорожниками, которые после четырехчасовых боев понесли серьезные потери и, отступая, попали в засаду. Кроме того, силы NRF уже приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан, которые официально подчиняются боевикам.

«Талибан» же настаивает на обратном. Представитель движения Билал Карими заявил, что талибы в ходе боев заняли «множество» районов Панджшера и в общей сложности контролируют порядка 20% территории провинции.

В субботу в Кабуле и городе Герат на западе страны прошли женские протесты под лозунгами «Не бойтесь, мы едины» и «Мы не женщины 90-х». Женщины требуют предоставить им значительную роль в будущем правительстве, состав которого новая власть в лице «Талибана» до сих пор не объявила. Будущее афганских женщин остается неопределенным, и многие скептически относятся к обещаниям боевиков.

Поводом к демонстрациям стало заявление представителя исламистского движения Забиуллы Муджахида, сказавшего, что женщинам в кабинете министров места не будет, притом что ранее талибы утверждали обратное. На сегодняшний день «Талибан», «следуя заветам Корана и согласно законам шариата», готов разрешить женщинам работать в министерствах, полиции, судебных органах, но только в качестве помощников.