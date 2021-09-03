Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Свердловской области учительницу затравили за видео в бюстгальтере 19:24
Путин проверит стройку космодрома «Восточный» 19:18
В Bluetooth нашли уязвимости, с помощью которых можно взломать любой гаджет 19:17
Третьяк: мы продолжим готовить состав сборной на Олимпиаду без игроков... 19:17
Экспертиза выявила у отца сестер Хачатурян педофильские наклонности 19:13
Звезда «Ворониных» пожаловалась на харассмент 19:03
Официально: хоккеисты из НХЛ смогут поехать на Олимпиаду 18:59
Медведи вышли на улицы Калифорнии 18:58
Рэпер Lil Nas X показал себя с «беременным» животом 18:57
Вашингтон расширит программу помощи афганским беженцам 18:57
Политика

«Господин Лавров, я передаю вам привет»

В офисе Зеленского заявили, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Арестович

Алексей Арестович

Alexey Arestovych/YouTube
Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений. Эти слова стали ответом на цитату главы МИД России Сергея Лаврова, который ранее сказал, что команда президента Украины «извивается, как может» в стремлении перевернуть минские соглашения, поэтому их нельзя «спускать с крючка».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с «крючка» Минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное», — сказал Арестович в программе «Право на власть» украинского телеканала «1+1».

Эта фраза была сказана в контексте обсуждения визита президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с его американским коллегой Джо Байденом.

Таким образом Арестович ответил на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, сказанные им в апреле текущего года.

«Сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может», — заявил Лавров в интервью РИА «Новости».

Также глава МИД тогда обратил внимание на поведение Владимира Зеленского.

«Когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в их сохранении гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем, как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит, и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность», — сказал он.

Накануне Арестович также коснулся темы минских соглашений, предложив им альтернативу.

«Для того, чтобы сдвинуть с места процесс мирного урегулирования на востоке Украины, необходима добрая воля сторон и сильный гарант. Таким сильным гарантом являются США, Великобритания или совокупная синергия этих стран. Таким образом, невольно вырисовывается что-то похожее на Будапештский формат, куда дополнительно могли бы быть приглашены Германия и Франция, возможно, ООН – это дало бы надежду на исполнение Россией хоть какой-то части соглашений», — заявил он в комментарии «Интерфакс-Украина».

Советник главы офиса Зеленского также утвердительно ответил на вопрос о том, означает ли это появление альтернативы минским договоренностям.

«Да, конечно. Формат может быть изменен или заменен на иной. Зачем мы делаем хорошую мину при плохой игре и настаиваем, тянем «Минск», который спустя 7 лет переговоров фактически мертв? Вся эта ситуация может длиться еще лет 20. Россия гарантированно не будет выполнять «Минск» и решения Нормандской четверки, хотя бы потому, что и те, и те начинаются с элементарных прекращения огня и отвода войск. Дальше — мало того, что соглашения не носят обязательного юридического характера, они допускают и возможность разной трактовки. Россияне продвигают свою повестку, очень жесткую, которая ведет к федерализации Украины. У нас своя», — отметил он.

В завершение Арестович подытожил, что «теперь вопрос стоит в переформатировании минского формата, во что он конкретно превратится».

В свою очередь вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал мертвой работу контактной группы по Донбассу.

«Абсолютно. Нулевая. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький. Чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно — ради людей, которые находятся в тюрьмах, в том числе — в «Изоляции» (тюрьма в Донецке - «Газета.Ru»). Больше 200 человек мы пытаемся забрать оттуда», — сказал он в интервью изданию «Лига.net».

Как сообщалось ранее, США в ходе визита Зеленского в Вашингтон подтвердили готовность помочь Украине завершить конфликт на Донбассе и обеспечить систему безопасности страны, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. По словам главы офиса Зеленского, отказ от минского формата или его замена не рассматривались. Вместо этого стороны обсудили «привлечение США к глобальному решению вопроса безопасности Украины».

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мирного договора с Японией не будет»
Эксперты оценили переговоры по мирному договору с Японией после слов Путина на ВЭФ
«Лондонский мост рухнул»
Раскрыт подробный план британских властей на случай смерти Елизаветы II
Плейлист недели: Little Big, Niletto, ABBA, Канье Уэст и Дрейк
Little Big сняли клип на «Turn It Up» — от него буквально кружится голова
В НАТО попросили Россию «действовать предсказуемо»
Финансист назвал хранение активов в долларах США «сумасшедшей идеей»
Продюсер песни «Третье сентября» рассказал, что исправил в тексте
Павла Майкова омолодили с помощью кадров из «Бригады»
Новости и материалы
В Свердловской области учительницу затравили за видео в бюстгальтере
Путин проверит стройку космодрома «Восточный»
В Bluetooth нашли уязвимости, с помощью которых можно взломать любой гаджет
Третьяк: мы продолжим готовить состав сборной на Олимпиаду без игроков из НХЛ
Экспертиза выявила у отца сестер Хачатурян педофильские наклонности
Звезда «Ворониных» пожаловалась на харассмент
Официально: хоккеисты из НХЛ смогут поехать на Олимпиаду
Медведи вышли на улицы Калифорнии
Рэпер Lil Nas X показал себя с «беременным» животом
Вашингтон расширит программу помощи афганским беженцам
США решили выплатить свыше $2 тысяч каждому беженцу из Афганистана
Семин назвал игры с Кипром и Мальтой самыми важными для сборной России
СМИ: Япония в ходе тренировок с Индией получит доступ к данным российского Су-30
Зоолог рассказал, могут ли россияне заразиться от чумных сусликов
Россия занимает четвертое место в медальном зачете после девятого дня Паралимпиады
Аналитик: Европа перенесет сроки отказа от российского газа
Бездомный избил дочь актера Николая Мерзликина
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Все новости
«Кампания по обману чешского народа»: сын премьера выступил против отца
Бабиш-младший намерен дать показания против премьера Чехии по делу о коррупции
«Мы все оплатим»: как полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене
JIT прокомментировала свое открытое письмо с просьбой о помощи по делу MH-17
Потери перед Кипром: Россия лишилась трех игроков
Фернандес и Ионов не сыграют за сборную России на Кипре
Оплата по лицу. Когда в России пассажиры смогут ездить по биометрии
В Минтрансе рассказали о планах оснастить весь транспорт в России биометрией
«Насиловал каждый день»: что известно о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Знакомые подозреваемого в похищении нижегородки заявили, что его подставили
Фейковая смерть Масуда и отступление талибов*. Что происходит в Панджшере
СМИ: «Талибан*» понес огромные потери при наступлении в Панджшере
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Как избежать наказания за домашние заготовки
Эксперты рассказали, как безопасно консервировать и хранить овощи
Конспирологи приняли актера за графику. Он доказал обратное
Фанаты считали, что персонаж сериала «Тед Лассо» создан при помощи CGI
Малюта, школьник и Шойгу: о ком говорил Путин на ВЭФ
Путин заявил, что ему жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму
Гнев человеческий: появились новые детали убийства педофила в Поволжье
«Ему оставляли детей». Мать педофила из Самарской области — о связи с его жертвами
Когда Россия достигнет коллективного иммунитета к COVID-19
В России от коронавируса полностью привились 38,5 млн человек
Роскомнадзор вновь взялся за VPN-сервисы. Их обвиняют в нарушении закона
Эксперт объяснил, к чему приведет блокирование в России еще шести VPN-сервисов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях