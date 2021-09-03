Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений. Эти слова стали ответом на цитату главы МИД России Сергея Лаврова, который ранее сказал, что команда президента Украины «извивается, как может» в стремлении перевернуть минские соглашения, поэтому их нельзя «спускать с крючка».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с «крючка» Минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное», — сказал Арестович в программе «Право на власть» украинского телеканала «1+1».

Эта фраза была сказана в контексте обсуждения визита президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с его американским коллегой Джо Байденом.

Таким образом Арестович ответил на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, сказанные им в апреле текущего года.

«Сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может», — заявил Лавров в интервью РИА «Новости».

Также глава МИД тогда обратил внимание на поведение Владимира Зеленского.

«Когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в их сохранении гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем, как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит, и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность», — сказал он.

Накануне Арестович также коснулся темы минских соглашений, предложив им альтернативу.

«Для того, чтобы сдвинуть с места процесс мирного урегулирования на востоке Украины, необходима добрая воля сторон и сильный гарант. Таким сильным гарантом являются США, Великобритания или совокупная синергия этих стран. Таким образом, невольно вырисовывается что-то похожее на Будапештский формат, куда дополнительно могли бы быть приглашены Германия и Франция, возможно, ООН – это дало бы надежду на исполнение Россией хоть какой-то части соглашений», — заявил он в комментарии «Интерфакс-Украина».

Советник главы офиса Зеленского также утвердительно ответил на вопрос о том, означает ли это появление альтернативы минским договоренностям.

«Да, конечно. Формат может быть изменен или заменен на иной. Зачем мы делаем хорошую мину при плохой игре и настаиваем, тянем «Минск», который спустя 7 лет переговоров фактически мертв? Вся эта ситуация может длиться еще лет 20. Россия гарантированно не будет выполнять «Минск» и решения Нормандской четверки, хотя бы потому, что и те, и те начинаются с элементарных прекращения огня и отвода войск. Дальше — мало того, что соглашения не носят обязательного юридического характера, они допускают и возможность разной трактовки. Россияне продвигают свою повестку, очень жесткую, которая ведет к федерализации Украины. У нас своя», — отметил он.

В завершение Арестович подытожил, что «теперь вопрос стоит в переформатировании минского формата, во что он конкретно превратится».

В свою очередь вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал мертвой работу контактной группы по Донбассу.

«Абсолютно. Нулевая. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький. Чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно — ради людей, которые находятся в тюрьмах, в том числе — в «Изоляции» (тюрьма в Донецке - «Газета.Ru»). Больше 200 человек мы пытаемся забрать оттуда», — сказал он в интервью изданию «Лига.net».

Как сообщалось ранее, США в ходе визита Зеленского в Вашингтон подтвердили готовность помочь Украине завершить конфликт на Донбассе и обеспечить систему безопасности страны, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. По словам главы офиса Зеленского, отказ от минского формата или его замена не рассматривались. Вместо этого стороны обсудили «привлечение США к глобальному решению вопроса безопасности Украины».

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.