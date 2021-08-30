Завезли из-за границы: в Китае выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Китайские СМИ сообщают, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с замороженными полуфабрикатами из заграницы. Такое заявление сделали эксперты Центра по контролю и профилактики заболеваний КНР. Они также считают, что зараженные продукты могли быть привезены из Европы и Америки.

Коронавирус Sars-CoV-2 мог появиться в Ухане с завезенными импортными полуфабрикатами. Об этом со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщает газета Global Times (КНР).

«Мы провели эпидемиологические исследования и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку замороженных полуфабрикатов», — сказала представитель центра Ма Хуэйлай.

Она добавила, что после первой волны COVID-19 эпизоды эпидемии были зафиксированы в Даляне и Пекине. Эти вспышки, сказала Хуэйлай, были связаны с цепочками поставок замороженных продуктов. Везут в КНР такие продукты из Европы и США, заявляют китайские эксперты. При этом, согласно их заявлениям, в некоторых провинциях Китая «признаки коронавируса» якобы нашли раньше, чем в Ухане.

В Центре также предложили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить эту версию.

27 августа агентство Reuters сообщило, что американское разведсообщество представило президенту США Джо Байдену результаты расследования происхождения коронавирусной инфекции. Спецслужбы намеревались ответить на вопрос, передался ли Sars-CoV-2 человеку от животного или же его создали в лаборатории в Ухане. Тем не менее, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации, внятного ответа разведка дать не смогла.

Часть экспертов считает, что коронавирус является зоонозным, передавшимся человеку от других видов. Другие полагают, что Sars-CoV-2 создали в лаборатории, а пандемия началась после утечки.

«Мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до появления новой информации. Скорее всего потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19», — говорится в докладе. При этом в документе отмечается, что коронавирус не был известен властям КНР до первой вспышки. Не является коронавирус и биологическим оружием. Однако действия Пекина «показывают неуверенность КНР в итогах расследования».

Вскоре после этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Китай прячет критически важную информацию о коронавирусе.

«Сведения о происхождении этой пандемии находятся в распоряжении КНР, однако с самого начала китайские правительственные чиновники работали над тем, чтобы лишить доступа к ней участников международного расследования и членов мирового медицинского сообщества», — сказал американский президент. Байден также заявил, что не успокоится, пока не получит ответы на все вопросы по поводу коронавируса от китайского руководства.

28 августа посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало новый доклад спецслужб США о происхождении коронавируса Sars-CoV-2. Китайские дипломаты считают, что «сфабрикованный спецслужбами» доклад представляет собой «научно неубедительную поделку».

Заниматься вопросами происхождения COVID-19 должно научное сообщество, а не спецслужбы, считают в посольстве КНР.

Там также отметили, что дальнейшие усилия Штатов на этом направлении не принесут плодов, поскольку «сам предмет исследования противоречит науке». Дипломаты подчеркнули, что Пекин решительно отвергает американские обвинения в препятствовании расследованию.

Ключевой версией по-прежнему остается естественное происхождение коронавируса от летучих мышей, считают в ВОЗ.