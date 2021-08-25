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Политика

«Настало время его остановить»: общий враг объединит Израиль и арабские страны

Эксперты рассказали, кто может войти в коалицию Израиля в борьбе с Ираном

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Ronen Zvulun/Reuters
Израиль хочет создать коалицию с арабскими странами против Ирана. Премьер страны Нафтали Беннет рассказал, что 26 августа представит свою стратегию американскому президенту Джо Байдену. По словам экспертов, в новую коалицию могут войти прежде всего страны Персидского залива. «Газета.Ru» разобралась, почему арабские страны готовы выбрать из двух врагов меньшего.

«Я скажу президенту [США Джо] Байдену, что пришло время остановить Иран, а не бросать ему спасательный круг в виде ядерной сделки», — говорил в минувшие выходные премьер Израиля Нафтали Беннет в парламенте.

И, действительно, накануне встречи с американским президентом 26 августа он чуть приоткрыл карты в интервью изданию The New York Times. Оказалось, что Израиль планирует создать новую коалицию на Ближнем Востоке с участием неназванных арабских стран для сдерживания Ирана.

«То, чем мы занимаемся, — создание региональной коалиции рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокируют эту [иранскую] экспансию», — расплывчато рассказал об израильских планах Беннет. По его мнению, необходимо также применять ряд новых дипломатических и экономических мер против Ирана в ответ на его спецоперации против Израиля.

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Abir Sultan/Pool via Reuters

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что подобная идея о возможной коалиции последнее время витала в воздухе. Среди наиболее очевидных кандидатов в коалицию он назвал некоторые страны Персидского залива.

По его словам, они, как и Израиль, опасаются возможной гегемонии в регионе Ирана, его ядерного статуса и роста нестабильности, особенно на фоне уменьшающегося присутствия американцев. Аравийские монархи чувствуют, что иранцы стали доминировать в Ираке, по-прежнему доминируют в Ливане и наращивают влияние в Сирии.

«Враг моего врага — мой союзник, и потому новая конструкция может быть устойчивой. Кроме того, Израиль — потенциальный поставщик военной продукции и технологий. Например, речь идет о боевых беспилотниках, системах ПРО. Им нужен Израиль, а они нужны Израилю», — говорит арабист.

Эксперт допустил, что в коалицию войдет и Саудовская Аравия. Но скорее это будут государства, с которыми Израиль недавно нормализовал отношения (в 2020 году Израиль официально признали ОАЭ, Бахрейн, а также арабские государства Судан и Марокко). Теоретически к коалиции может присоединиться Египет, который и гарант безопасности для арабских монархий, и их союзник, добавил Сурков.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин согласился, что в коалицию могут войти «вечные оппозиционеры» Ирана — ОАЭ и Бахрейн. Саудовская Аравия же, по его оценке, выберет роль «тихого партнера за кулисами». В целом новый альянс может положить началу серьезному процессу по изменению расстановки сил на Ближнем Востоке, где Иран столкнется куда с большим давлением.

По словам Суркова, Ирак может занять сторону Ирана из-за большого числа шиитов и сильного влияния проиранских сил внутри страны. При этом аналитик считает, что процесс создания формализованной коалиции займет очень много времени.

Израиль попробует через ее создание легализовать сотрудничество с теми государствами, с кем установлены пока что только неофициальные связи. В частности, в Саудовской Аравии будет проще пойти на признание Израиля, договорившись с ним о борьбе с общим врагом, считает эксперт.

А реализацию планов Беннета можно будет считать большим прорывом и еще одним шагом по интеграции Израиля в региональную систему.

«Раньше он был в ней чужеродной страной, а теперь становится неотъемлемой частью. И при этом не в качестве вечного антагониста, а в качестве страны, которая помогает поддерживать баланс в регионе», — объясняет Сурков.

Главной проблемой для создания коалиции эксперт называет общественное мнение в арабских странах. По его словам, пока не очень понятно, смогут ли власти после десятилетий пропаганды переубедить население в том, что теперь Израиль не враг или угроза, а партнер.

В сентябре 2020 года Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в американском Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, эти страны признали Израиль в обмен на приостановление распространения суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке. Затем отношения с Израилем нормализовали еще две арабские страны — Марокко и Судан.

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