Забрали даже огнетушители. Что известно об ограблении российского Ми-8 в Кабуле

В аэропорту Кабула российский вертолет Ми-8МТВ, ранее участвовавший в миссии ООН в Сомали, подвергся разграблению — злоумышленники вынесли все «внутренности» с борта, включая документацию и оборудование. После инцидента судно было перебазировано компанией-эксплуатантом Utair в безопасную локацию.

Об инциденте с российским вертолетом Ми-8МТВ первым сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, воздушное судно некоторое время находилось в аэропорту имени Хамида Карзая, а летная команда несколько дней не могла попасть туда в связи с тем, что боевики «Талибана (организация запрещена в России)» взяли под контроль территорию возле аэропорта и не пропускали туда людей. Прибыв на место, летчики увидели, что вся «начинка» вертолета пропала: исчезла документация и оборудование — кислородные маски, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, подголовник сидения для бортпроводника, портативная радиостанция и прочее.

Не установлено, причастны к ограблению обеспечивающие безопасность в аэропорте войска, представители новой власти или мародеры, численность которых в связи с наплывом толпы желающих бежать из Афганистана огромна.

Ми-8МТВ с прошлого года принадлежит российской авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), но с какой целью и сколько времени он находился в Кабуле, не уточняется. В пресс-службе перевозчика сообщили РИА «Новости», что ограбление произошло еще 17 августа, и подтвердили, что злоумышленники «вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов» и повредили внутреннюю обшивку судна.

Впоследствии компанией-эксплуатантом вертолета были организованы работы по транспортировке пострадавшего Ми-8МТВ, и 22 августа инженерно-технический состав после наведения порядка на борту вместе с персоналом авиагруппы был перебазирован в безопасную локацию. О возможных разбирательствах также ничего не сообщается дополнительно.

Ми-8МТВ, по всей видимости, использовался в гуманитарных целях, поскольку «ЮТэйр» с 1991 года имеет подрядческий контракт с Организацией Объединенных Наций по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом и поставщиком авиатранспортных услуг. Известно, что накануне перевозчик получил разрешение от авиационных властей России и других стран ОДКБ (Казахстана, Таджикистана, Киргизии) и Афганистана на осуществление полетов в Кабул и уже осуществляет вывоз сотрудников ООН. По информации СМИ, до этого российский вертолет участвовал в операции ООН в Сомали.

«Угон» украинского самолета»

Случившееся с российским вертолетом — не первый казус с воздушными судами, произошедший на фоне хаоса и паники в аэропорту Кабула после смены власти в Афганистане.

Так, 24 августа заместитель главы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что неизвестные вооруженные люди еще 22 августа захватили борт, предназначенный для эвакуации украинцев. Через два дня группа неизвестных пассажиров улетела на нем в Иран.

Спустя несколько часов МИД Украины выступил с официальным заявлением, опровергнув факт кражи самолета, то есть отрицая заявление Енина. Как заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, эта информация не соответствует действительности, а Енин «в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев». По словам Николенко, все украинские самолеты, выполнявшие рейсы в Кабул, благополучно вернулись на родину.

«Страна.ua» в свою очередь пишет, что случай с украинским самолетом, о котором говорил Енин, действительно был. Но при иных обстоятельствах: якобы судно «арендовали» проживающие в Афганистане богатые шииты-хазарейцы, чтобы улететь на нем в Иран. Они, по сведениям источника, заплатили украинскому летному экипажу золотом, валютой и драгоценными камнями за полет. Как подтвердил РИА «Новости» представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, самолет без происшествий добрался до Ирана, совершил дозаправку в Мешхеде и направился в Киев.

«Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме из Афганистана», — подчеркнул он.