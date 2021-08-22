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Политика

«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»

Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*

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Ахмад Масуд

Ахмад Масуд

Mohammad Ismail/Reuters
Лидер повстанцев в Панджшерском ущелье Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда заявил, что провинция не будет сдана талибам*. Такой ответ последовал на ультиматум «Талибана», который дал ему и другим несогласным с новой властью в Афганистане четыре часа на то, чтобы сложить оружие.

Лидеры движения «Талибан» (организация запрещена в России) отвели отрядам сопротивления в провинции Панджшер четыре часа на то, чтобы передать этот регион под контроль новой афганской власти, сообщил телеканал Al Arabiya. Отмечается, что отряды талибов находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату этой провинции, если ультиматум не будет принят.

Ранее в субботу источник сообщил, что в Панджшере начались переговоры между лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда (отец был лидером антиталибского «Северного альянса»), и талибами. Речь шла о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий, приводит его слова ТАСС.

Однако в воскресенье Масуд отверг ультиматум новой власти в Кабуле.

«Панджшер не будет сдан «Талибану». Если они попробуют установить контроль над провинцией, то мы готовы к сопротивлению.

Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», — заявил Мосуд в интервью Al Arabiya.

Ахмад Масуд добавил, что готов простить талибам убийство его отца, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане. Также Масуд предупредил, что война будет «неизбежной», если экстремистская группировка откажется от диалога.

Диалог через Россию

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов 21 августа сообщал, что талибы просили помощи Москвы для содействия в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.

«У нас сегодня в посольстве был высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — рассказал Жирнов.

Российский посол также сообщил, что конкретно предлагают боевики.

«Они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: «до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в провинцию силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог. <...> Сами талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех», — заявил посол.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров после телефонного разговора со своим пакистанским коллегой подчеркнул, что в ближайшее время необходимо наладить внутриафганский диалог.

«Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране», — рассказали в российском МИД.

Непокоренный Афганистан

Напомним, что в среду, 18 августа, стало известно, что в Панджшере формируются отряды сопротивления захватившим власть талибам. Их общая численность может достигать нескольких тысяч человек. Верные вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху вооруженные силы уже выбили талибов из района Чарикар в провинции Парван, а маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье около 10 тыс. солдат. Кроме того, о начале формирования сопротивления, центром которого станет Панджшер, заявил Ахмад Масуд.

Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. «Талибан» уже анонсировал новую систему управления страной. Боевики сказали, что это не будет «демократия по западному образцу», но пообещали, что система будет рассчитана на защиту прав всех граждан.

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