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Политика

«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского

Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

РИА «Новости»
Глава Крыма Сергей Аксенов в качестве примера добросовестного плательщика за квартиру привел украинского президента Владимира Зеленского. Чиновник отметил, что глава Украины ежемесячно платит по шесть тысяч рублей при том, что даже не приезжает в Крым. Аксенов не один раз за этот год вспоминал о недвижимости Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский очень дисциплинированный плательщик квартирных платежей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», напомнив, что у украинского лидера в Крыму есть недвижимость.

Несколько дней назад Аксенов в эфире этого же телеканала предположил, что Зеленскому квартира на полуострове нужна для того, чтобы попросить убежища в республике, если на Украине обострится политическая ситуация. «Но мы его выдадим, тут без сомнений», — предупредил глава Крыма.

В этом году Аксенов достаточно часто вспоминает о крымском жилье Зеленского. В июне он рассказал, что российские правоохранители собрали информацию о том, кто из украинских чиновников имеет недвижимость на крымском полуострове. По его словам, даже те, кто «противопоставляют себя, нагнетают истерию» против России, не стесняются владеть жильем в Крыму.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — пообещал Аксенов.

В феврале этого года глава Крыма рассказал, что эта квартира зарегистрирована на первую леди Украины Елену Зеленскую. На тот момент задолженности по коммунальным услугам также не было: «Значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно».

Речь идет о квартире в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма. О том, что Елена Зеленская ее купила, стало известно в 2019 году во время президентской предвыборной кампании.

В пресс-службе президента Украины подчеркивали, что недвижимость была куплена еще в 2013 году в соответствии с законодательством Украины (по итогам референдума в 2014 году Крым перешел под российскую юрисдикцию). Представители президента также заверили, что его семья если и будет пользоваться недвижимостью, то «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

По данным kp.ru, трехкомнатная квартира Зеленского расположена в пятиэтажном элитном доме в 400 м от пляжа, а из окон открывается прекрасный вид на горы. Во время предвыборной кампании Зеленский рассказал, что не успел провести в квартире ремонт, хотя и «завез туда кафель».

При этом соседи отметили в комментарии порталу, что у квартиры Зеленского никого никогда не замечали. «Хотя даже если он и приезжал, то как его заметишь? У этого ЖК отдельный въезд, подземная парковка. Поди разбери, кто там в машине сидит», — говорили они.

У Зеленского есть и другие экономические связи с Россией.

Так, до 2022 года семья президента будет получать деньги за показ в России сериала «Сваты». Зеленский ранее отмечал, что не готов отказываться от роялти за проекты компании «Студия Квартал 95», которой ранее владел. «Если мы закроем эту компанию, если выйдем, все-все у русских останется!» — уверен он. В этом году выйдет седьмой — заключительный — сезон сериала.

Кроме того, он получает деньги за реализацию шоу «Лига смеха», которое было продано России еще в 2019 году. После запуска программы правообладатели будут получать порядка $15 тыс. за эпизод, передает mk.ru.

Президент Украины при этом убежден, что Крым необходимо «вернуть» Украине. Для этого он поручил создать «Крымскую платформу». 23 августа в Киеве должна пройти встреча представителей разных стран, которые согласились принять участие в проекте. Они будут обсуждать возможность «возвращения» полуострова под контроль Украины.

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