«Унижение и позор»: что не понравилось украинской оппозиции в поздравлении США

В преддверии Дня независимости Украины посольство США в Киеве поздравило украинцев с предстоящим праздником песней, исполненной на украинском языке. В Верховной раде оппозиционным силам это не понравилось: нардеп Вадим Рабинович указал на незначительность американского «подарка».

24 августа исполнится 30 лет со Дня независимости Украины. По этому поводу посольство США в Киеве записало для украинцев поздравительную песню. Сотрудники дипведомства самостоятельно исполнили трек «Мой друг» украинской рок-группы Kozak System, подчеркнув, что Штаты «решительно поддерживают демократию, целостность, суверенитет и процветание Украины», и указывая на дружеские отношения между странами: в частности, в песне звучат такие строки, как «Мой друг, нам с тобой — нам с тобой, мой брат! Вновь засветит солнце ранней весной!»

Видео, так или иначе, понравилось не всем. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал «позором» американский ролик и сделал отсылку к недавним событиями в Афганистане, где власть захватили боевики радикального исламского движения «Талибан (организация запрещена в России)» после вывода войск США из страны. Нардеп выразил мнение, что Украина так же «оккупирована», как Афганистан американцами последние 20 лет.

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов (по официальной версии, США потратили за время, проведенное в Афганистане, свыше двух триллионов. — «Газета.Ru»), а на 30-летие оккупации Украины, нашему коррупционному талибану спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор!» — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Празднования и «Крымская платформа»

30-летнюю годовщину независимости Украина отпразднует с большим размахом. Предполагается, что масштабный военный парад в Киеве посетят президенты, главы правительств и церквей и министры иностранных дел из 30 стран. Праздничные мероприятия — всего их запланировано порядка 150 — также состоятся во многих других городах страны. В частности, на шоу в НСК «Олимпийский» в Киеве состоится выступление Андреа Бочелли.

Как подсчитал Dozorro, госструктуры Украины на подготовку к празднованию Дня независимости потратили уже почти 200 млн гривен (это более 558 млн рублей), причем всего на празднования, как сообщалось ранее, выделят около 5,4 млрд грн, в их число входят затраты на различные проекты, приуроченные к дате.

22 августа Зеленский в рамках начала празднований должен вручить награды «Национальная легенда Украины» за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, а накануне президент встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем, что вызвало неоднозначную реакцию в украинском гражданском обществе: сотни верующих собрались возле здания Верховной рады с плакатами и протестовали против визита церковнослужителя в Киев — они утверждали, что патриарх является виновником раздора и крови на Украине, указывая на то, что в 2018-м по решению Варфоломея неканоничная Православная церковь Украины (ПЦУ) получила автокефалию, которую РПЦ и УПЦ Московского патриархата со своей стороны не признают.

Непосредственно 23 августа пройдет поднятие государственного флага в Черкасской области и саммит первых леди и джентльменов, инициированный супругой президента Еленой Зеленской, а вечером запланирован концерт в Национальной опере для официальных лиц.

В этот же день состоится еще одно немаловажное событие — «Крымская платформа».

Как сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на саммит приедут 14 президентов, а также премьер-министры, министры обороны и транспорта, послы, госсекретари, главы парламентов и госсекретари МИД, в общей сложности иностранное представительство составят 44 страны, а также Еврокомиссия, НАТО и Совет Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала точку зрения Сергея Лаврова и назвала предстоящий саммит «шабашем». По мнению РФ, «Крымскую платформу» нельзя назвать серьезным. Она также акцентировала внимание на том, что люди, которые будут принимать участие в мероприятии, по сути, никакого отношения к современному Крыму не имеют и никогда не были на полуострове.

24 августа на Украине состоятся несколько парадов, включая самый масштабный в Киеве, торжественное заседание Верховной рады и праздничный концерт.