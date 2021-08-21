Посол России в Афганистане сообщил, что представители террористического движения «Талибан» * попросили российских дипломатов передать послание лидерам афганского ополчения в Панджшерском ущелье. Там формируется сопротивление новым афганским властям, в котором участвуют войска вице-президента страны Амруллы Салеха.

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Дипломат отметил, что сейчас провинция Панджшер — единственная, которую еще не контролируют талибы.

«У нас сегодня в посольстве был высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — рассказал Жирнов.

Российский посол также сообщили, что предлагают боевики.

«Они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: «до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в провинцию силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог. <...> Сами талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех», — заявил посол.

Дипломат отметил, что после захвата талибами столицы Афганистана в ущелье перебрался первый вице-президент страны Амрулла Салех, назвавший себя главой государства после бегства Ашрафа Гани. Салех пообещал ни в коем случае не сдаваться боевикам.

Также Жирнов высказался о возможной экспансии талибов в соседние страны.

«Я в это не верю. Я не верю в то, что они пойдут в соседние страны. У них слишком много дел дома будет», — заключил он.

Ранее талибы анонсировали новую систему управления страной. Боевики сказали, что это не будет «демократия по западному образцу», но пообещали, что система будет рассчитана на защиту прав всех граждан.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы заняли и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.