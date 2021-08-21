Россия расширила санкции против украинских чиновников

Москва в пятницу ввела персональные экономические санкции против еще 73 украинцев. Среди них оказались главы МИДа Дмитрий Кулеба и СНБО Алексей Данилов. Последний счел ограничения «лучшей оценкой» его работы по защите национальных интересов. Кулеба назвал санкции «местью» России за «Крымскую платформу».

Российское правительство 20 августа опубликовало обновленный список граждан Украины, против которых введены персональные экономические санкции. В него попали действующий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Оба чиновника прокомментировали попадание в перечень. «Россия обещала, что отомстит мне за «Крымскую платформу». Отомстила. Но нас это не остановит. Крым — это Украина», — написал в Twitter Кулеба.

По словам Алексея Данилова, введение Москвой против него санкций стало «лучшим подарком» к 30-летнию независимости Украины.«Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы по защите национальных интересов нашего государства. Обещаю оправдать ′«высокое доверие» и еще больше сделать как секретарь Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и его агентах влияния в украинской жизни — как говорится в народе, «чтобы и духу его не было»! Продолжение следует», — сказал Данилов.

Российский «черный список» пополнился в общей сложности 73 украинцами — после расширения в 2020 году в нем было 849 лиц, сейчас стало 922. Под санкции попали, в том числе, замглавы МИДа Эмина Джапарова, депутат Рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава областной Днепропетровской администрации Валентина Резниченко. Как пишет украинское издание «Диалог», большинство попавших в «черный список» — публичные люди, высказывавшие недовольство политикой России.

Впервые персональные экономические санкции против украинских чиновников и лиц из высшего руководства страны ввели в 2018 году в качестве зеркальной меры на аналогичные действия, проводимые Киевом с 2014 года. Они предусматривают заморозку всех активов на российской территории (банковские счета, ценные бумаги, имущество). Им также запрещено выводить капитал за пределы страны.

Рося обцяла, що помститься мен за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим — це Украна. https://t.co/Cxsu6QUhrP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 21, 2021

Ограничения против Кулебы были введены на следующий день после его призыва наложить новые санкции в связи с «аннексией Крыма»: 19 августа глава МИДа заявил, что Киев обратится к Евросоюзу с просьбой принять новые меры из-за нарушения прав человека в Крыму.

«Крымская платформа», за которую, как заявлял Кулеба, ему мстит Москва — политическая инициатива украинских властей, призванная расширить международный диалог по поводу территориальной принадлежности полуострова, который Киев считает временно оккупированной территорией. Саммит пройдет в Киеве 23-24 августа, в нем примут участие, как минимум, 45 иностранных делегаций.