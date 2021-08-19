В России удивились позиции ЕС по ситуации с Афганистаном

Замглавы МИД России Александр Грушко выразил мнение, что ЕС намерен заставить «Талибан * » беспрекословно выполнять все свои требования. При этом его удивило, что Брюссель выступает против влияния России и Китая на Афганистан.

В МИД России заявили, что слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывают удивление.

«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее [вывод войск США из Афганистана], наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — сказал замглавы МИД России Александр Грушко «Интерфаксу».

При этом, комментируя заявление Борреля о том, Евросоюз не должен позволить России и Китаю оказать влияние на Афганистан, Грушко сказал: «Пусть попробуют не дать».

«Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан (организация запрещена в России)» будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», — отметил замминистра в разговоре с изданием.

По его мнению, это «все та же пресловутая игра с нулевым результатом, судьбы самих афганцев здесь на последнем месте».

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отчитался о проведенной 17 августа встрече глав МИД ЕС. Они обсудили дальнейшую позицию ЕС по сложившейся в Афганистане ситуации. «ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», — констатировал Боррель.

Вместе с тем он заявил, что европейским дипломатам стоит продолжить тесную работу с США и «активизировать дипломатические усилия по выработке общей позиции с нашими союзниками».

В то же время он считает важным диалог стран Европейского Союза со всеми странами, которые могут повлиять на ситуацию в Афганистане: «Турция, Китай, Россия получили новые возможности усилить свое влияние в Афганистане. Иран, Пакистан, Индия также имеют значительное влияние в регионе».

Кроме того, Боррель полагает, что ЕС должен поддерживать связь и с самими талибами, которые захватили большую часть страны.

15 августа боевики движения «Талибан» без боя вошли в Кабул. В течение нескольких часов они установили контроль над столицей Афганистана. Президент страны Ашраф Гани объявил о сложении полномочий. Свое решение он оправдал желанием не допустить кровопролития. Гани в скором времени покинул Кабул. Западные страны, в свою очередь, эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств.

Через два дня после захвата талибами Кабула главы МИД Китая и России провели телефонные переговоры. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в изменившейся в Афганистане ситуации «Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество».

«Во-первых, защищать законные интересы КНР и РФ в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы «Талибан» брал на себя ответственность, надлежащим образом обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ и КНР в Афганистане», — приводит его слова ведомство Китая.

Ван И также полагает, что Москва и Пекин должны убедить талибов в том, что необходимо придерживаться мирной и дружественной внешней политики.

В то же время в России считают, что сторонники запрещенной в России организации показывают, что готовы к диалогу с участием разных афганских сил.

«Мы убеждены и убедились в этом давно, что только, как сейчас принято говорить, инклюзивный, то есть всеохватный диалог с участием всех ключевых сил возможен как шаг к нормализации обстановки в Афганистане», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Он полагает, что иного пути, кроме диалога всех этнических групп, к мирному существованию у страны нет. «И то, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители», — сказал министр.

Вместе с тем он раскритиковал позицию США в афганском вопросе. В частности, он отметил, что приучать народ Афганистана к канонам Запада «наивно». «И это опять попытка все свои ценности так называемые навязать всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны. Вот здесь, я считаю, была главная ошибка», — добавил он.

В то же время Лавров подчеркнул, что Россия, как и «все остальные страны» не торопится признавать «Талибан».