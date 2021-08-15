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Политика

Талибы** вошли в Кабул. Погранпереходы перекрыты, Джелалабад взят без боя

МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов* на Кабул

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Omar Sobhani/Reuters
«Талибан**» захватил еще два города Афганистана и вошел в Кабул. На фоне активного наступления боевиков многие военные, включая маршала Абдурашида Дустума, пересекли границу с Узбекистаном и покинули страну. США проводят эвакуацию своей дипмиссии из Кабула.

Уже в Кабуле

Рано утром 15 августа повстанцы «Талибана (организация запрещена в России)» заняли ключевой город Афганистана на востоке — Джелалабад. Это был последний крупный город страны, который оставался под контролем правительства. Среди территории, до сих пор подконтрольных центральной власти, по официальным данным, остаются только Кабул и семь небольших провинций.

Джелалабад был взят без боя. Депутат из провинции Абрарулла Мурад рассказал Associated Press, что это произошло после того, как местные старейшины договорились о сдаче полномочий местного правительства. Впоследствии талибы заняли город, избежав боевых действий.

«В настоящее время в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам. Разрешение прохода талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей», — заявил Reuters городской чиновник.

Захват Джелалабада последовал за тем, как накануне повстанцами была установлена власть в северном городе Мазари-Шариф, важном торгово-транспортном узле.

Боевики также взяли под контроль еще один административный центр в Афганистане — город Майданшахр, столицу провинции Вардак, которая находится в 46 км от Кабула. Повстанцы подчинили себе важные объекты инфраструктуры и бежавшей в Кабул часть правительственной армии, после чего вошли в Кабул и продолжают атаковать город по всем направлениям, сообщает МВД Афганистана. По версии администрации президента, столица пока не подвергалась нападению и находится под контролем правительства, однако представители боевиков информируют об обратном.

Как пишет РИА «Новости», талибы заняли Кабульский университет на западе города и подняли свои флаги. Лидеры «Талибана» также отдали приказ боевикам воздержаться от насилия и организовать свободный проход всем желающим покинуть Афганистан, а женщин направить в охраняемые районы.

США эвакуирует посольство

По информации Reuters, Соединенные Штаты приступили к эвакуации своего посольства в Афганистане в связи с активным наступлением талибов. Президент Джо Байден предупредил «Талибан», что американская армия нанесет удар, если встретит со стороны группировки действия, угрожающие персоналу и дипмиссии США.

По состоянию на утро 15 августа, посольство США в Кабуле все еще продолжало функционировать, однако большинство сотрудников выразили готовность уехать. Предполагается, что они будут покидать Афганистан небольшими группами. Все сотрудники, за исключением ключевых единиц персонала, будут эвакуированы в течение 36 часов.

Эвакуация проходит по воздуху — талибы взяли под контроль все пограничные посты Афганистана, и покинуть страну сейчас можно только через аэропорт Кабула.

Бегство маршала

После падения Мазари-Шарифа из страны бежали два крупных военачальника Афганистана — Атто Мухаммади Нур и единственный афганский маршал, бывший вице-президент страны Абдурашид Дустум. Как пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на родственников лидера таджикской диаспоры, политики сейчас находятся в Узбекистане в городе Термез, где обсуждают с местными властями возможное размещение подчиненного войска численностью около 5 тыс. человек.

В сети появилось видео, как конвой Дустума находится на афганско-узбекской границе и ждет разрешения на въезд. Предположительно, гражданские и военные колонны генерала в итоге пересекли границу.

Маршал Дустум, недавно вернувшийся в Афганистан из Турции, на прошлой неделе выступил с громким заявлением о планах дать отпор талибам. Он, в частности, заявил, что превратит северную часть страны, куда в тот момент наступали боевики, в «кладбище для талибов». Дустум сформировал отряды из добровольцев, местной полиции и военных, чтобы не допустить захвата талибами севера Афганистана, но в итоге сам был вынужден покинуть страну.

Нур заявил, что их поспешный выезд из Афганистана связан с «заговором».

Это не первое бегство скандального военачальника из Афганистана. Военную службу Дустум несет с 1978 года, еще когда существовала Демократическая Республика Афганистан. Будущий маршал учился в Москве и Ташкенте. Впоследствии он до 1992 года воевал в Афганистане на стороне СССР, однако перешел на сторону моджахедов, перебрался на север и создал там, по сути, отдельное независимое государство. Но в 1996-м, когда большая часть Афганистана была захвачена, маршал бежал из страны. Вернулся обратно он только в 2001-м, после ввода войск США.

Дустум называется героем Афганской войны, но при этом и неоднозначной личностью. Так, маршала характеризуют как жестокого человека, который, в частности, занимался массовыми казнями талибов. Он также неоднократно попадал в различные скандалы, связанные с обвинениями в изнасилованиях, домогательствах и похищениях.

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