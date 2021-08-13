Белые в США могут стать меньшинством в течение 10 лет. К чему это приведет

В США впервые с 1790 года зафиксировали сокращение белого населения, его доля упала ниже отметки 60%. Подобный сдвиг связывают с падением рождаемости и опиоидным кризисом, не исключая, что белые американцы в США станут меньшинством. Эксперты полагают, что демографический сдвиг может усугубить борьбу между Республиканской и Демократической партиями и даже довести ситуацию до гражданской войны.

Бюро переписи США зафиксировало рекордное снижение числа американцев, которые считают себя представителями белой расы — впервые с 1790 года этот показатель упал в абсолютных цифрах. По информации The Washington Post, численность белого населения сократилась с 223,6 до 204,3 млн человек в период с 2010 по 2020 год. Доля белых в США упала на 8,6% и составила 57,8% от всего населения США, впервые в истории страны опустившись ниже 60%.

Согласно анализу вашингтонского Института Брукингса, сокращение белого населения США можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, снижением рождаемости: за последние 10 лет прирост населения составил всего 7,4%, это второй самый низкий показатель за всю историю страны — ниже он был только во время Великой депрессии 30-40 годов прошлого века.

Во-вторых, уменьшение количества белых связывают с опиоидным кризисом, который стартовал в США в начале 1990-х годов и продолжается до сих пор, поскольку единой стратегии по борьбе с наркотиками в Вашингтоне все еще не выработали. В прошлом году медицинский журнал STAT отмечал, что без срочных мер в следующие 10 лет около 500 тыс. американцев могут умереть от передозировки опиоидов.

Белые в меньшинстве

Еще в 2018 году институт Брукингса опубликовал исследование, согласно которому белые вполне стать меньшинством в США к 2045 году, если в ближайшее время демографическая ситуация не изменится. Однако до 2060 года рост белого населения ожидается минимальным, в то время как прирост численности объединенных групп расовых меньшинств составит примерно 74%.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, этот прогноз стоит пересмотреть, что подтверждают данные Бюро переписи США за 2020 год.

«Есть все основания полагать, что при сохранении текущей тенденции белые станут меньшинством уже к началу 2030 года», — сказал эксперт «Газете.Ru».

«Сокращение фактически идет по проценту в год, принципиально важно, что белое население не увеличивается, а именно убывает во всех штатах. Более того, по переписи 2010 года, только в четырех штатах — Гавайи, Калифорния, Нью-Мексико и Техас, — большая часть населения была небелой. Теперь к числу этих штатов добавились Невада и Мериленд. А штат Мэн стал единственным регионом, где доля белого населения превышает 90% Самое важное, что растет численность испаноязычного, африканского и азиатского населения США. К примеру, выходцы из Азии увеличили свою долю вдвое с 3 до 6%», — продолжил Васильев.

Важный момент заключается в том, что сокращается не только численность белого населения, но и количество людей, идентифицирующих себя с ним. Статистически число белых снизилось на 6%, тогда как в опросе фигурирует цифра в 8,6%.

«Фактически идеология отхода от титульной расы начинает пронизывать американское общество, то есть белые не то чтобы не считают себя белыми, а отказываются причислять себя к коренной, стержневой расе страны. Времени у тех людей, которые хотели бы сохранить белое большинство в США, на сегодняшний день практически нет. По существу, предстоящие 10 лет станут решающими и будут определять, по какому вектору пойдет Америка — сохранится ли она страной белого большинства или впервые в своей истории станет страной белого меньшинства», — добавил эксперт.

Угроза войны

На первый взгляд снижение доли белого населения больше всего угрожает Республиканской партии, которая традиционно считается пристанищем белого электората. Так, на выборах 2020 года за кандидата-республиканца Дональда Трампа свой голос отдали 57% представителей белого населения США. Среди меньшинств голосов было гораздо меньше — 11% афроамериканцев, 31% латиноамериканцев и 30% американцев азиатского происхождения.

Его оппоненту-демократу Джо Байдену же удалось получить более 40% голосов белых, 87% голосов афроамериканцев, 66% латиноамериканцев и 63% американцев азиатского происхождения.

Как заявил «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, в будущем стоит ожидать дальнейшего сокращения доли белых, но это не означает триумфа демократов.

«Бедные белые в среднем не доживают до своего медианного возраста. То есть сокращение численности белых есть, в особенности в депрессивных бедных регионах. Поэтому постепенно будет расти доля цветного населения, в том числе латиноамериканского. Однако, к примеру, в штате Флорида на прошлогодних выборах республиканцев достаточно успешно поддержали консервативные латиноамериканцы — людей толкает к Республиканской партии ориентация на консервативные ценности», — отметил эксперт.

«Тут необходимо понимать, что в латиноамериканской среде отношение к ЛГБТ-повестке достаточно критическое. То есть анализируя стереотип (об опоре Республиканской партии на белых), стоит учитывать, что Демпартия в последнее время левеет, что отталкивает от нее более умеренный электорат. Если раньше демократы были больше ориентированы на социальное государство, то сейчас вопрос о ценностях во многом ключевой, поэтому республиканцы еще поборются — простор для новых политических пертурбаций тут присутствует», — уверен Наумов.

Впрочем, с точки зрения Владимира Васильева из Института США и Канады РАН, сам процесс сокращения численности белого населения может оказаться губительным для США в целом. По его словам, следствием демографических процессов становится деамериканизация страны, поскольку этнические меньшинства не собираются сохранять нынешнюю систему ценностей.

«Вместе с белым населением Америка теряет свою имперскую философию и идеологию, представление о своей роли в мире, которое шло после Второй мировой войны, а самое главное — свое предназначение быть глобальным лидером. Меньшинства не имеют подобного рода идеологии, они ориентированы на внутренние американские дела и их не очень волнует внешний мир», — пояснил эксперт.

«Мы наблюдаем усиление борьбы между республиканцами и демократами, которая может быть обострена вплоть до гражданской войны», — считает Васильев.

Демократическая партия пытается изменить иммиграционные реформы, вбросить в страну не белых мигрантов, что еще больше усилит дисбаланс и резко обострит весь спектр социальной борьбы, добавил он.

«А тот факт, что белое население уменьшается во всех штатах, говорит о том, что сегодня этот кризис и политическая борьба будут захватывать все американское общество. Проблемными штатами станут те регионы, где этнические меньшинства будут составлять большую часть населения и будут навязывать свою собственную систему ценностей, отличную от американской. Это будет способствовать не то чтобы распаду США, но ослаблению межфедеративных связей внутри страны», — резюмировал эксперт.