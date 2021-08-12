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Политика

«Разжигали межнациональную рознь»: в Россию запрещен въезд Вагабзаде и Ахметову

Экс-послу Азербайджана Вагабзаде запретили въезд в Россию за оскорбления русских

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Исфандияр Вагабзаде и Куат Ахметов

Исфандияр Вагабзаде и Куат Ахметов

kanal13.tv/Til Maydani онлайн партиясы/YouTube
Российское Министерство внутренних дел запретило въезд в страну на 50 лет нескольким иностранцам. Такое решение было принято после ряда скандалов. В частности, в ближайшие 50 лет Россию не сможет посетить бывший азербайджанский дипломат Исфандияр Вагабзаде, который ранее назвал главу ЛДПР Владимира Жириновского «ослом» и сравнил русских со «свиньями».

Въезд в Россию запретили «гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь». Ограничение действует 50 лет, пишет ТАСС.

В МВД РФ считают, что присутствие этих людей в России «может угрожать общественному порядку и безопасности».

Куат Ахметов является организатором так называемых «языковых патрулей» в Казахстане. Ранее он заявил о том, что россияне якобы пренебрежительно относятся к казахам.

Исфандияр Вагабзаде — бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане. Ранее он оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а вместе с ним и всех русских. «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел <…> Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация», — заявил он в эфире KANAL13.

Он отметил, что «знает, чем занимаются русские свиньи». «Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — высказал свое мнение бывший сотрудник МИД республики.

Его слова вызвали общественный резонанс и политический скандал. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Вагабзаде должен извиниться перед россиянами. «Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Парламентарий считает, что «последствий не боится ни он [Вагабзаде], ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских».

«А последствия будут. Либо придется извиниться. Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами», — предупредил Толстой.

Экс-посол выступил со скандальным заявлением после того, как Жириновский резко высказался о положении Азербайджана и о его президенте. В частности, он заявил, что Россия «должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза», а Южный Кавказ назвал зоной влияния Москвы.

Жириновский, услышав послание дипломата, заявил, что обратится к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбуждения уголовного дела против Вагабзаде. В МИД республики от Вагабзаде сразу отреклись, заявив, что он был уволен еще в 2016 году «за недостатки в деятельности».

Тем не менее в республике нашлись те, кто осудил слова Вагабзаде. Так, депутат Расим Мусабеков считает, что заявления бывшего посла «не имеют никакого значения», так как «он не представляет интереса для большинства азербайджанских граждан», пишет kp.ru.

В администрации президента Азербайджана изданию подчеркнули, что «МИД вышвырнул Вагабзаде». «Он у нас не у дел. Он не формирует никакого мнения», — заверил собеседник СМИ.

Чем знаменит Вагабзаде?

На родине экс-посла знают прежде всего как сына известного поэта Бахтияра Вагабзаде. После развала СССР Исфандияр Вагабзаде стал председателем исполкома одного из районов Азербайджана, но уже через 9 месяцев был уволен из-за «недочетов в работе», пишет kp.ru.

Затем он устроился в МИД, но и там задержался ненадолго — через три года Вагабзаде уволили. В 1997 году он вернулся к дипломатической деятельности. Его отправили послом в Пакистан, где Вагабзаде жаловался на климат и проблемы со здоровьем. Там же он принял участие в скандале: устроил пьяный дебош с побегом от полиции.

После этого его назначили постоянным представителем Азербайджана при ООН и других международных организациях, а затем послом в Молдавии и Белоруссии.

При этом в своих высказываниях он нередко позволял себе резкости в адрес России. Например, в прошлом году он назвал русских «нацией-гибридом», которая якобы произошла от монголов и евреев, а в 2019-м предсказал войну с Россией: «Война непременно должна случиться. Я объясню почему. С самого первого дня зарождения планеты существуют войны, и они будут продолжаться до последнего для существования жизни на Земле».

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