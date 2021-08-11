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Политика

«Наглые и враждебные действия»: Белоруссия передумала принимать посла США

Белоруссия предложила США сократить численность посольства в Минске до 5 человек

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Global Look Press
МИД Белоруссии отозвал ранее одобренное согласие на назначение посла США в Минске, а также предложил сократить численность американского посольства до 5 человек. Эти меры введены в ответ на санкции против более чем 40 белорусских структур и физических лиц.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что внешнеполитическое ведомство отзывает ранее выданное согласие на назначения Джули Фишер послом США. Также американцам предложено сократить численность посольства в Минске до 5 человек. Его слова приводит РИА «Новости».

В понедельник, 9 августа, США ввели новый и самый масштабный пакет санкций против 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии, среди которых — «Беларуськалий» (один из крупнейших производителей удобрений в мире), «Белнефтегаз», «БелКазТранс», а также ряд других организаций, включая Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

В Белом доме заявили, что данный список включает в себя близких к Александру Лукашенко бизнесменов и 15 контролируемых ими компаний. Ограничительные меры включают в себя блокировку находящихся в США или контролируемых из Америки активов. Отмечается, что эти санкции дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.

В ответ официальный Минск сообщил, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры. В среду, 11 августа, в МИД Белоруссии состоялась встреча с временным поверенным в делах США Рубеном Арутюняном, во время которой принимающая сторона проинформировала американскую сторону об ответных мерах на санкции.

«Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны <…> разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране», — заявил Глаз.

Он также отметил, что »Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно».

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Фишер на пост посла в Белоруссии в феврале 2020 года. В мае он внес ее кандидатуру для одобрения конгресса, а в декабре Сенат единогласно утвердил и привел к присяге в качестве посла в Минске. Ранее она занимала должность заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и Украине.

Фишер должна была стать первым послом США с 2008 года, когда Белоруссия отозвала своего посла из Америки и настоятельно рекомендовала послу США покинуть Минск в ответ на введение ограничительных мер экономического характера в адрес концерна «Белнефтехим».

Решение о возвращении послов стороны приняли в августе 2019 года после визита в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что конфликт между странами непродуктивен, особенно для республики. Также он отметил, что Минск заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества с США, которые будут оставаться «державой номер один» в ближайшие десятилетия.

Однако в середине апреля 2021 года стало известно, что Фишер не может попасть в страну, так как до сих пор не получила визу.

«Но, знаете, Соединенные Штаты не будут праздно сидеть в ожидании визы, мы будем работать самым непосредственным образом», — заявила дипломат и добавила, что в ближайшее время отправится в Вильнюс и Варшаву, где будет взаимодействовать с «теми, кто разделяет опасения США насчет развития ситуации в Белоруссии».

В Минске высказали позицию, что задержка с оформлением визы связана не с бюрократическими проволочками: «Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами. В то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь», — отметил глава МИД Владимир Макей.

Позднее МИД Литвы заявил, что получил обращение США на аккредитацию посла Фишер в стране. Представитель МИД Белоруссии в ответ на это заявил, что не понимает, о какой аккредитации может идти речь.

«Нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, значит, в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь», — отметил Владимир Глаз.

Тогда же в апреле Фишер встретилась в Вильнюсе со Светланой Тихановской. На встрече обсуждались различные вопросы, включая освобождение заключенных, признанных правозащитниками политическими. Отмечается, что экс-кандидат в президента Белоруссии «призвала США принять неотложные меры для освобождения заключенных».

Позднее Тихановская посетила США, где встретилась с президентом страны Джо Байденом, в разговоре с которым также поднимался вопрос санкций в отношение Белоруссии.

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