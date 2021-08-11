«Это средневековье»: скандал из-за высказываний Жириновского в адрес Баку набирает обороты

Российский политик Владимир Жириновский считает, что бывший посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде должен ответить за свои слова о нем и россиянах. Глава ЛДПР намерен обратиться к президенту республики с требованием возбуждения уголовного дела против дипломата, который ранее назвал его «ослом» и «свиньей».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что обратится к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело после высказываний экс-посла республики Исфандияра Вагабзаде, который назвал Жириновского и русский народ «свиньями».

«Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления <...> Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор», — подчеркнул Жириновский в эфире YouTube-канала СоловьевLive.

Ведущий шоу выразил мнение, что азербайджанский дипломат «наговорил на статью». Владимир Соловьев добавил, что ждет комментарий от властей Азербайджана.

Ранее в соцсетях распространилось видео: на кадрах человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане, доктором филологических наук Исфандияром Вагабзаде. Он обратился к главе ЛДПР, который незадолго до этого высказался об Азербайджане и его власти.

«Володь, слушай, жирная свинья, старый осел <…> Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация <…> Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — высказал свое мнение профессор, видео с которым опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По мнению Вагабзаде, ежедневно из Азербайджана в Россию направляется рыба, икра и деньги — в то время, как жители республики бедствуют. Дипломат пообещал вместо рыбы отправить Жириновскому намордник, купленный за собственные деньги.

В конце июля Жириновский выступил с резкими высказываниями в эфире радио «Комсомольская правда». Он заявил, что Южный Кавказ — это зона влияния Москвы. Политик предложил предпринять меры в отношении Баку, чтобы российские военные находились в Нагорном Карабахе в полной безопасности.

Отвечая на вопрос о том, зачем России вмешиваться в территориальный конфликт Азербайджана и Армении, он заявил, что нужно «вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза».

Вместе с тем Жириновский заявил в эфире радиостанции, что азербайджанский президент Ильхам Алиев понимает, что «он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил». По мнению лидера ЛДПР, Алиева может «спасти» только Россия, как это произошло с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

После этого азербайджанский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Азербайджане. Дипломаты выразили недовольство высказываниями Жириновского. Они посчитали, что он позволил себе фамильярность в отношении главы республики. По их мнению, поведение депутата Госдумы «не только неэтично, но и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства» между странами.

В ответ на это Жириновский заявил, что имеет право выражать свою точку зрения, несмотря на то, что высоко оценивает президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?» — добавил глава ЛДПР.

После этого инцидента парламентарий предложил поменять политику России по отношению к соседним государствам. По его мнению, российская сторона тратит многочисленные ресурсы, в том числе и денежные, на соседние страны, а они просто «пользуются богатствами России».