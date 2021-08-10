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Политика

«Соучастие в преступлениях»: Киев отреагировал на слова Лукашенко

Временного поверенного Белоруссии вызвали в МИД Украины из-за заявления Лукашенко о Крыме

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Артем Геодакян/ТАСС
Представитель Белоруссии был вызван в МИД Украины после ряда заявлений Александра Лукашенко. Накануне президент Белоруссии на пресс-конференции высказался о принадлежности Крыма, Романе Протасевиче и «украинских боевиках».

Во вторник, 10 августа, в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев для выражения ему решительного протеста из-за «недопустимых заявлений» Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

«Белорусского дипломата предостерегли, что высказанная А. Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в заявлении.

Также украинская сторона ждет объяснений от Белоруссии относительно слов Лукашенко о допуске на свою территорию «прокуроров» из Луганска для допроса одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В МИДе заявили, что расценивают «как безответственную и далекую от реалий <...> риторику Лукашенко» о «переправке оружия» и подготовке Украиной «боевиков» для действий на территории Белоруссии.

Напомним, что в понедельник в Минске прошла пресс-конференция Александр Лукашенко, которая длилась более 8 часов. На ней он затронул большое количество тем, ряд из которых вызвали протест украинской стороны.

В частности, Лукашенко назвал условие, при котором его страна признает Крым частью России.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. <…> Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.

Говоря о Романе Протасевиче президент Белоруссии отметил, что допрос оппозиционера представителями ЛНР был связан с информацией о его причастности к преступлениям против жителей Донбасса.

«Он не стрелял и не убивал людей... Приехали, допросили, он все пояснил. Они остались удовлетворены этим», — сказал Лукашенко.

Также лидер высказал мнение, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске оружия на белорусскую территорию.

«И что меня в этой истории удручает — Украина и Беларусь? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Путина вертелся, как юла, вокруг Порошенко, Зеленского…, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Зачем вы это творите? Ведь это соседи, это же родные люди?» — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии рассказал о возможности применения вооруженных сил республики для разгона демонстраций.

«У меня даже ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию, если б я видел, что они не просто перешли «красную черту», а уж далеко забрались. Но мы справлялись», — сказал Лукашенко.

Говоря об акциях протеста, президент Белоруссии отметил, что на пике демонстрации собирали более 46 тыс. человек. По его версии, оппозиция завышала число участников акций, манипулируя фотоснимками.

«Картинку сделать не проблема, и смотрится впечатляюще <…> По численности для меня была одна неожиданность очень неприятная. В Беларуси никогда столько людей на улицы не выходило. Это десятая часть тех, кто думает иначе, то есть могло бы быть и больше, я отдаю себе отчет, потому что никогда за меня в стране не голосовало примерно 10% населения», — добавил Лукашенко.

Пресс-конференция президента Белоруссии прошла в годовщину выборов главы государства 2020 года, за которыми последовали массовые демонстрации по всей стране. Протестующие не признали очередной победы Лукашенко, назвав победителем выборов оппозиционного политика Светлану Тихановскую.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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