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Политика

На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона

В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев

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Москва закрывает въезд подданным Великобритании, вовлеченным в антироссийскую деятельность. На Смоленской площади также призвали Лондон «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии». После выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в «кампании очернительства России», отметил замдиректора Департамента информации и печати ведомства Николай Лахонин.

Москва вводит персональные санкции в отношении британцев, вовлеченных в антироссийскую деятельность, и закрывает им въезд на свою территорию. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в МИД РФ.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ», — указал замдиректора Департамента информации и печати ведомства Николай Лахонин.

Эти меры введены в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

На Смоленской площади также призвали Лондон «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии». «Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — отмечается в комментарии дипломата.

Лахонин напомнил, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».

«Считаем эти ничем не обоснованные выпады Лондона наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении, а именно – стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке», — добавил дипломат.

По его словам, после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в «кампании очернительства России».

«Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», — заключил он.

О санкциях Великобритании

10 декабря 2020 года Лондон ввел персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. 26 апреля этого года 14 граждан России оказались под новыми британскими международными антикоррупционными санкциями из-за дела юриста Сергея Магнитского.

Глава МИД королевства Доминик Рааб подчеркнул, что введенные санкции «отражают приоритеты» страны, намеревающейся играть все более активную роль на международной арене в деле привлечения к ответственности всех причастных к нарушениям прав человека. Он указал на «ясный сигнал нарушителям прав человека, что Великобритания привлечет их к ответственности».

«Великобритания вместе с нашими союзниками проливает свет на грубые и систематические нарушения прав человека, которые осуществляли люди, попавшие под санкции», — заявил Рааб, добавив, что Лондон будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире.

«Поправка Магнитского»

Как указали в Лондоне, ограничения были введены в соответствии с «поправкой Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Эта поправка была принята Палатой общин британского парламента еще в мае 2018 года и вступила в силу в июле 2021-го. Она позволяет Британии замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

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