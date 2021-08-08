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Политика

В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил

В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой

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Julius Kalinskas/Global Look Press
На границе Литвы и Белоруссии, где вопрос с миграционным кризисом остается острым, прошедшей ночью были слышны звуки выстрелов и сигналы ракетниц, сообщили в литовской прессе. Минск объяснил это плановыми учениями на границе. Вильнюс же со своей стороны заявил, что предотвратил пересечение границы 80 мигрантами, однако справляться с потоком желающих попасть в Евросоюз нелегалами пограничникам все сложнее: Литва готова обратиться за помощью к странам-партнерам ЕС.

Что произошло

На границе Литвы и Белоруссии продолжается миграционный кризис. В ночь на 8 августа, как сообщает литовское национальное радио LRV со ссылкой на Службу охраны государственной границы, сотрудники пограничной службы страны выдворили со своей территории обратно в Белоруссию 80 мигрантов, попытавшихся нелегально перейти границу.

Большинство нелегалов вернули в Белоруссию на южной и юго-восточной окраинах Литвы, а именно — в Шальчининкском и Варенском районах, а также в пределах границы Друскининкского муниципалитета.

В то же время, по сведениям источника, литовские пограничники в дневное время слышали звуки одиночных выстрелов со стороны белорусской территории, а ночью были подняты в небо осветительные и сигнальные ракеты. Литва в свою очередь оружие не применяла.

Дополнительной информации со стороны Вильнюса о природе этих выстрелов нет, однако отмечается, что на границе Литвы продолжают осуществлять дежурство смены пограничных и прикрепленных к ним военнослужащих сил страны. Инцидентов не зафиксировано.

Ответ Белоруссии

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии объяснил появившиеся сигналы ракет и выстрелы в районе границы с Литвой плановыми учениями.

«О них мы информировали», — приводит слова представителя ведомства РИА «Новости».

3 августа пресс-служба ГПК Белоруссии выпустила заявление, анонсировав комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей, которые планируется проводить вплоть до 12 августа. Среди прочих задач ГПК заявило о проработке возможных мер по усилению охраны границы, а также о выявлении и ликвидации вооруженных формирований.

Таким образом Белоруссия настаивает что оружие не применялось в отношении мигрантов, что в свою очередь могло быть посылом сообщения из литовской прессы.

Миграционный конфликт

Весной в Литве столкнулись с резким наплывом мигрантов из стран Азии и Африки, прибывающих в страну с территории Белоруссии, — с начала года там задержали более 4 тыс. нелегалов, а поток, по разным оценкам, увеличился в несколько десятков раз. 2 июля литовские власти ввели режим чрезвычайного положения в стране и усилили границу.

Усугубил ситуацию тот факт, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам и силовым структурам ослабить контроль за трафиком мигрантов. Это стало ответом Минска на санкции со стороны Евросоюза в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. ГПК Белоруссии неоднократно обвинял Литву в выдворении мигрантов в страну.

Согласно официальной позиции Литвы, переправкой мигрантов занимается непосредственно правительство Белоруссии. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис объяснял, что Белоруссия якобы использует нелегалов как «оружие для гибридных атак на Европу». По его утверждению, за возможность попасть в Евросоюз беженцы платят по несколько тысяч долларов.

Белорусско-литовский спор по мигрантам вызывает серьезную озабоченность у правозащитников, поскольку практика выдворения иностранцев из одной страны в другую опасна (в Евросоюзе же настаивают, что их возвращение на родину актуально, так как большинство нелегалов не находятся в статусе беженцев). Очередным поводом к разногласиям и взаимным обвинениям стала гибель мигранта из Ирака на границе. Нелегала, по версии Белоруссии, избили, но в Литве отрицают, что применяли против мигрантов оружие, и назвали заявления Минска «провокацией».

Со стороны Литвы границу охраняют, помимо внутренних резервов, сотня офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex). Кроме прочего, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам встречи с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон не исключила, что в ближайшее время литовские власти обратятся в Евросоюз с просьбой разместить нелегалов в других странах — причем планируется, что эта помощь «не будет добровольной». Диалог с Ираком, откуда идет наибольший наплыв мигрантов, тем временем тоже продолжается.

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