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Политика

«Главный вызов для Украины — война с Россией»

Глава СНБО Данилов заявил о желании Москвы уничтожить Киев

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Глава СНБО Украины Алексей Данилов

Глава СНБО Украины Алексей Данилов

Valentyn Ogirenko/Reuters
Председатель Совета нацбезопасности и обороны Данилов поставил войну с Россией на первое место в списке вызовов, стоящих перед Украиной. В интервью журналу «Новое время» он также заявил, что Москва стремится уничтожить Киев.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и раньше отличался резкими политическими высказываниями. В интервью журналу «Новое время» он, в частности, заявил об идущей войне между Россией и Украиной.

Комментируя противоречивую работу украинских судов по экономическим преступлениям, Данилов расставил приоритеты, стоящие перед страной.

«Реформа судебной системы — это один из самых больших вызовов нашего государства, он на втором месте после войны с Российской Федерацией», — сказал он.

Глава СНБО сообщил, что Киеву необходимо проделать много работы по обеспечению украинской энергобезопасности и присоединению страны к европейской энергосистеме в 2023 году: «Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с РФ, и РФ нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну».

Данилов также оценил риски возможной эскалации боевых действий в Донбассе. По его мнению, заявления Москвы относительно происходящего на востоке Украины во многом связаны с предстоящими российскими выборами в Госдуму.

«Очень многие процессы, которые сегодня происходят, в том числе громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск», — сообщил председатель СНБО. Он прокомментировал и проходящую на Украине «антиолигархическую» кампанию. По его словам, некоторые стратегические отрасли промышленности контролируются людьми из «страны-агрессора».

Кроме того, Данилов заявил, что некоторые западные страны — в частности, Германия и Франция — придерживались мнения, что Россию лучше не злить. Глава СНБО привел в пример 2008 год и грузино-осетинский конфликт. «Именно эти страны объясняли, что нельзя злить Россию», — заявил Данилов. Он отметил, что именно такая позиция Парижа и Берлина привела к плачевным последствиям для Грузии и Украины.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.

В апреле Киев признавался, что готовится к полномасштабной войне с Россией. Речь шла об участии Украины в учениях НАТО Defender Europe 2021. «Defender Europe 2021 — переводится как «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — говорил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он уточнял, что объединенная группировка войск будет отрабатывать сценарии боевых действий на Балканах, в Крыму и регионах севернее полуострова.

5 августа в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что украинские власти до сих пор пребывают в «опасной иллюзии» возможного прямого военного противостояния с Россией.

«Последняя иллюзия, которая еще живет в голове Зеленского, состоит в том, что все-таки можно как-то зарубиться с Россией. Что Запад не бросит Украину одну и поможет. [...] Любой специалист в военной области понимает, что сколько ни снабжай сегодня Вооруженные силы Украины, они никогда даже не приблизятся к российскому потенциалу. [...] Поэтому не существует проблемы возможного военного противостояния Украины с Россией», — объяснил парламентарий.

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