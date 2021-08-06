«Фонтан бил, есть и будет». Шойгу ответил Зеленскому одесским анекдотом

Крым всегда был и будет российским, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского. В ходе визита в Красноярск Шойгу также заявил, что в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы на территории России. По словам Шойгу, западные центры ищут в интернете людей, «кто ничего хорошего не пишет», а потом приглашают их на работу за стипендии.

Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 6 августа, на встрече с красноярскими журналистами. Министр прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им в интервью телеканалу «Дом».

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет, — рассказал Шойгу. — Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским».

Зеленский ранее назвал полуостров «своей землей» и пообещал, что Крым никогда не будет «русской территорией».

О центрах пропаганды

Информация сегодня стала одним из видов вооружений, рассказал также Шойгу. По его словам, центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы в РФ созданы в Риге, Таллине и Варшаве. Он добавил, что подготовку в них проходят и россияне, передает ТАСС.

«Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — утверждает министр обороны. По его оценкам, эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от данных структур исходят «не самые лучшие ароматы».

Министр считает, что подобные западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. «И это не единицы, это десятки людей, которые каждый квартал штампуются», — сказал Шойгу.

О принадлежности Крыма

В интервью, на реплики из которого отвечал глава Минобороны РФ, Владимир Зеленский сказал, что возвращение полуострова под контроль Киева является вопросом времени. Он заявил, что россияне никогда не будут «любить этот край так, как украинцы». Россия в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении полуострова, добавил украинский политик.

«Российская история в будущем будет оплакивать свои же шаги и действия, предпринятые по поводу Крыма», — подчеркнул он.

Президент Украины также отметил, что именно Крым стал «первой спичкой», из-за которой произошло ухудшение отношений между двумя народами, предположительно, «на несколько поколений вперед». В то же время он считает неправдивыми оценки, что все русские ненавидят украинцев и наоборот.

О реакции в Москве и Крыму

Действующий президент Украины так и не извлек никаких уроков из событий 2014 года, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной в 2014 году. Они так ничего не поняли и ничему не научились», — приводит его слова РИА «Новости».

По его оценкам, вместо уважения выбора крымчан жить в составе России и признания того, что Украина никогда не была для них домом, Зеленский продолжает отказывать им в какой-либо правосубъектности.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Зеленского циничными. «Это Украина пусть оплакивает свою безграмотную политику, которая ведет страну в пропасть, а Россия гордится Крымом и развивает его. Полуостров еще никогда так бурно не преображался», — отметил депутат.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал Зеленского «исторически безграмотным политиком» и допустил, что украинский президент может посетить полуостров с частным визитом «как обычный турист».

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.