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Политика

Мораторий на ревакцинацию: США против, ООН воздерживается

Белый дом выступил против моратория на ревакцинацию

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Kathy Willens/AP
ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. В ООН не стали комментировать эту инициативу, а в Белом доме раскритиковали, назвав «неверным выбором». В Госдуме считают, что данное предложение не встретит широкой поддержки и останется незамеченным. О международной реакции и позиции медиков — в материале «Газеты.Ru».

В ООН воздержались от комментариев инициативы ВОЗ о моратории на повторную вакцинацию до конца сентября.

«Я не буду комментировать этот вопрос в данный момент. ВОЗ играет ведущую роль в медицинских вопросах, и мы, конечно, полностью поддерживаем их работу», — отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

При этом ранее генсек ООН Антониу Гутерриш также неоднократно обращал внимание на вакцинное неравенство в мире и призывал к проведению глобальной кампании по вакцинации.

Власти США, в свою очередь, раскритиковали предложение ВОЗ.

«Мы можем делать и то, и другое», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, назвав инициативу о моратории на ревакцинацию «неверным выбором».

В Госдуме считают, что заявление ВОЗ останется незамеченным.

«Это типичное заявление ВОЗ по таким гуманитарным темам:

просим вас отказаться, богатых, в пользу бедных. Эти обращения регулярно бывают, но, к сожалению, обратно отклика они не получают», — рассказал «Вечерней Москве» член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, большинство стран первоначально будет заботиться о благе своих граждан и «лишь потом что-то будет перепадать третьим странам, о которых печется ВОЗ». «Я думаю, что это заявление также тихо пройдет. ВОЗ демонстрирует то, что должна демонстрировать. Делает свою работу», — заключил депутат.

Мнения врачей

По оценкам российских медиков, вопрос о ревакцинации лучше решать в индивидуальном порядке. «Если человек спустя время после введения двух компонентов вакцины сдает анализ и обнаруживает, что его антитела ушли, он имеет право сделать себе прививку повторно, — приводит «МК» слова врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой. — Если он боится за свое здоровье — почему бы не сделать? Почему кто-то должен ему это запретить?»

При этом она не видит проблемы в том, что в некоторых странах от ревакцинации действительно на время откажутся. «Всплеск заболеваемости это точно не спровоцирует, потому что повсюду еще масса непривитых людей», — полагает Скорпилева.

Рекомендация ВОЗ — это еще не документ, выдвигающий обязательные условия. Страны могут как согласиться с ней, так и отвергнуть, пояснил руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Александр Бутенко. По его оценкам, время оценивать эффективность, оправданность и нужность ревакцинации еще не пришло.

«Контингент ревакцинированных только накапливается, и когда эта группа людей станет достаточно обширной, только тогда можно будет провести сравнительный анализ, насколько реже они болеют, встречаются ли у заразившихся осложнения и так далее.

Пока же рекомендовать ревакцинацию, отвергать ее или советовать перенести бессмысленно. Мы не знаем, каков будет ее эффект», — указал он.

Мораторий на ревакцинацию от коронавируса актуален прежде всего для стран, которые не успели получить вакцину в принципе, констатировал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Перед тем, как прививаться по второму кругу, стоит дать возможность пройти первый этап всему миру. Для начала следует вакцинировать как можно большее число людей, ведь приезжие из других стран могут разносить инфекцию даже в те государства, где большая часть уже ревакцинирована. Возможно, когда мы полностью привьем всех, второй этап и не понадобится, потому что мы закроем путь хождения вируса», — цитирует позицию специалиста «Лента.ру».

В России доступны для вакцинации три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ревакцинацию делают «Спутником Лайт», это первый . За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

Что предлагает ВОЗ

О необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября 2021 года заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», — сказал он.

По оценкам экспертов ВОЗ, в случае принятия такой меры ее, вероятно, нужно будет продлить — чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

В организации указали на глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса: в бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу существенно меньше людей, чем в богатых, где вакцины производятся. Ранее гендиректор ВОЗ призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.

Эксперты ВОЗ хотят дождаться сентября и убедиться, что вакцина равномерно распределяется по всем странам и везде наблюдается рост количества вакцинированных.

«Нам нужно сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть — они должны получить свою первую и вторую дозу», — пояснила сотрудница организации Кэтрин О'Брайен.

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