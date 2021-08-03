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Политика

«Коллега вводит в заблуждение»: Россия и США поспорили о дипломатах

Посол Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз дипломатам

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У здания американского посольства на Новинском бульваре, Москва

У здания американского посольства на Новинском бульваре, Москва

Артем Коротаев/ТАСС
США лукавят по поводу условий работы американских и российских дипмиссий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Москва мешает посольству США в РФ работать, якобы сокращая допустимую численность сотрудников. Однако, подчеркнул Антонов, это «совершенно не так», а власти РФ выступают за равноправный диалог.

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал высказывание главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о запрете нанимать в американское посольство в Москве местный персонал. Слова дипломата передает ТАСС.

«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», — сказал дипломат.

По словам Антонова, Россия не раз предлагала Штатам отказаться от ограничений на работу дипломатов, но Вашингтон продолжает ужесточать условия для дипломатической деятельности россиян.

«Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны… Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться» — отметил он.

Представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что дипломаты РФ должны либо уехать из США, либо обратиться в индивидуальном порядке за продлением визы. «Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением», — сказал он в ходе брифинга.

Прайс также сообщил, что российский посол Антонов ранее «неточно охарактеризовал» ситуацию. По словам Антонова, власти США передали МИД РФ список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны покинуть американскую территорию из-за истекающих виз. Он подчеркнул, что почти все из них должны будут уехать, потому что Вашингтон «ужесточил правила выдачи» виз. Кроме того, американская администрация стала также отменять визы супругов и детей российских дипломатов, заявил Антонов. Ситуация затрагивает порядка 140 россиян, еще пара десятков дипломатов не могут получить визы в Москве.

«Широко распространенные задержки в продлении просроченных виз также направлены на выдавливание российских дипломатических сотрудников из страны», — сказал посол России.

Кроме того, с 1 августа посольство США в России будет продолжать работать в минимальном с 2016 года составе – всего 120 сотрудников. Это связано с вступлением в силу ограничений на наем россиян и граждан третьих стран на работу в американскую дипмиссию в Москве, введенных российскими властями. Произошло это в ответ на очередные антироссийские санкции, о которых США объявили в апреле, выслав также 10 российских дипломатов, заподозренных в связях с разведкой России.

Однако Антонов заявил, что российская сторона не запрещает США полностью «выбрать квоту» в 455 сотрудников в посольстве в Москве. Кроме того, МИД ждет визовых запросов для американцев. «Мы готовы внимательно рассматривать все получаемые обращения. <…> Мы в этом случае предлагаем честный эквивалентный размен виз», — добавил он.

По его словам, запрет принимать на работу в посольство россиян направлен на «восстановление баланса дипприсутствия». При этом, отметил Антонов, российское внешнеполитическое ведомство выдало визы 22 американцам для работы в Москве, хотя Вашингтон продлил документы только одному сотруднику российской дипмиссии.

«В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника», — сказал он. По мнению Антонова, Госдеп пытается «продать пустой воздух».

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств», — подчеркнул он, напомнив о неоднократных предложениях Москвы оставить дипломатический конфликт в прошлом. Тем не менее, США продолжают гнуть свою линию.

«Мы действуем четко в соответствии с правилами страны пребывания. Направляем документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции ноль», — сказал Анатолий Антонов.

В интервью журналу National Interest Анатолий Антонов заявил, что помочь обеим сторонам могут лишь паритетные решения. «Мы убеждены, что самый простой и быстрый путь сделать это - полностью отменить меры и контрмеры, ограничивающие деятельность дипломатов», — сказал он.

Представитель Госдепа с ним в этом вопросе также не согласился. «Его [Антонова] характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз россиян — в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление», — сказал Нед Прайс журналистам. Что же касается весенних санкций, то тогда США не искали эскалации, подчеркнул американских дипломат.

«Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия. Мы продолжаем верить, что в нынешнее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств. Продолжим оценивать ситуацию и сообщим о развитии событий», — заявил представитель Госдепартамента.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство объявило, что командировки большей части иностранных дипломатов будут ограничены пятью годами. Однако на вопрос о том, почему в отношении россиян действует лимит в три года, Прайс ответить затруднился. «Я не могу комментировать, является это уникальным для российских дипломатов или нет. Они могут запросить продление. <...> Все запросы будут рассматриваться на индивидуальной основе», — добавил он. £

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