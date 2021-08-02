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Политика

«Криминальная эстафета»: как Зеленский и Порошенко борются за экс-судью Чауса

Почему спецслужбы Украины спорят из-за похищенного в Молдавии Чауса

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Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский перед во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, 19 апреля 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский перед во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, 19 апреля 2019 года

Valentyn Ogirenko/Reuters
СБУ допросила бывшего киевского судью Николая Чауса, который, по сообщениям СМИ, был похищен в Молдавии и вывезен на Украину. О его похищении стало известно еще в апреле, но на прошлой неделе ситуация получила неожиданное развитие — Чауса нашли «в одних трусах» в Винницкой области. Эксперты внимательно следят за обстоятельствами этой истории — Чаус обладает информацией, которая может существенно навредить как Владимиру Зеленскому, так и Петру Порошенко.

На прошлой неделе история с похищенным в Молдавии еще в апреле экс-судьей Днепровского районного суда Киева Николая Чауса получила новое развитие:

по сообщениям СМИ, его обнаружили «в одних трусах» в Винницкой области, после чего его допросила Служба безопасности Украины. В ходе допроса СБУ получила данные, свидетельствующие о похищении Чауса, лишении его свободы и применении к нему других противозаконных действий — так ситуацию описывает пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что приняли меры для обеспечения безопасности Чауса и оказали ему медицинскую помощь.

При этом адвокат экс-судьи Ростислав Кравец сначала заявил, что в СБУ ему отказали в общении с клиентом. Позже, правда, он заявил в Telegram-канале, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним. Он заверил, что Чаус получает необходимую медицинскую помощь и находится под защитой СБУ. Более того, он утверждает, что его не задерживали.

Похищение экс-судьи: хронология событий

Чаус был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) еще в 2016 году. Тогда его обвиняли в получении взятки в $150 тыс., закопанных в стеклянной банке в огороде. Однако ареста судье удалось избежать — сработала судейская неприкосновенность. Вскоре он оказался в Молдавии.

Тогда же появились сообщения о неформальных взаимоотношениях экс-судьи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом, в частности, писала «Страна.ua». По некоторым данным, Чауса вывезли из Украины при содействии Управления государственной охраны, а одним из организаторов этого процесса называют адвоката Андрея Смирнова — сейчас он замглавы офиса президента Украины.

В 2017 году Чаус обратился к молдавским властям за политическим убежищем, но ему отказали.

3 апреля 2021 года адвокат Чауса заявил о похищении его клиента в Кишиневе.

В том же месяце вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча заявил, что похищение было спланировано и совершено украинскими спецслужбами. 29 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что Киев фактически не сотрудничает с местными правоохранителями деле по расследованию инцидента.

В мае Чаус в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его не похищали, что он находится в безопасности и намерен в ближайшее время вернуться на Украину. Где именно была сделана запись, неизвестно.

Адвокат киевского экс-судьи Александр Вишневый, правда, выразил уверенность, что заявления его клиента в этом видео не были добровольными.

«Страна.ua» со ссылкой на собственные источники писала, что после исчезновения Чауса в Молдавии его обнаружили в селе в Винницкой области «в одних трусах». Это произошло 30 июля.

В СБУ 31 июля при этом заявили, что не «похищали» Чауса, а «действовали в рамках закона и своих полномочий».

Особого внимания в этой ситуации стоит попытка сотрудников НАБУ, которое разыскивает Чауса за взятку с 2016 года, отбить его у СБУ, о чем писала «Страна.ua». 31 июля издание сообщило о «погоне» автомобилей НАБУ за машиной СБУ, в которой находился Чаус. Во время нее сотрудники НАБУ сбили мотоциклиста, но перехватить экс-судью им так и не удалось.

Политический интерес

СМИ пишут, что бывший судья, знакомый с громкими коррупционными делами, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-лидером страны Петром Порошенко.

Чаус считается ключевым фигурантом по ряду громких уголовных дел: о «$150 тыс. в стеклянной банке», о незаконной переправке его из Украины, о его похищении в Молдавии, и теперь может стать свидетелем по одному или нескольким делам против Порошенко и его окружения, которые ведет НАБУ.

Чаус уже заявил, что решил передать украинским правоохранителям материалы относительно его «похищения» в 2016 году.

«Погоня за Чаусом стала криминальной эстафетой. Порошенко похитил его и спрятал в Молдову, а перехватил эту эстафету Зеленский. Сегодня Чаус находится под угрозой, потому что и Порошенко, и Зеленскому выгодно, чтобы он вообще исчез. Реально может быть и покушение на его жизнь. Все знают, что Чаус может дать показания и на Порошенко, и на Зеленского», — сказал «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Как он отметил, оба политика заинтересованы в том, чтобы Чаус молчал, но делать этого он не будет: он готов сдать обоих.

Экс-депутат считает, что изначально эта борьба развернулась между американцами, которые хотят получить компромат на Зеленского, и СБУ, которая стремится этого не допустить.

В то же время, существует мнение, что речь идет не о похищении, а о попытке обезопасить Чауса от действий людей Порошенко, которые могли выкрасть его и «убрать» как опасного свидетеля.

«Именно по этой причине, видимо, решили не ждать экстрадиции, которая должна была состояться. Они поспешили, на мой взгляд, напрасно. Это объясняет, почему сейчас его охраняет СБУ: они опасаются за него. Лучше держать его под особой охраной в специзоляторе СБУ, чем отправлять в обычный специзолятор», — сказал «Газете.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«В данном случае мы даже не знаем, кто это сделал. Насколько я знаю, в окружении Зеленского были недовольны тем, как это было сделано. Это не официальная версия, но говорят, что предыдущего руководителя внешней разведки сняли с должности именно за то, как это было сделано. Это спровоцировало политический скандал с Молдовой. Я думаю, что в дальнейшем накажут и других виновных в этом инциденте», — подчеркнул Владимир Фесенко.

Что будет с отношениями Украины и Молдавии

Молдавский президент Майя Санду назвала подобное недопустимым и призвала МВД и Службу информации и безопасности немедленно отреагировать на происшествие.

«Недопустимо исчезновение людей в Республике Молдова, независимо от того, являются они гражданами Республики Молдова или нет, независимо от того, доказано ли, что они совершили противоправные действия», — написала она в Facebook.

«Спецслужбы Молдовы опекали его, поэтому это будут проблемы и для Санду. Конечно, отношения будут натянуты. Капля за каплей это переполняет чашу. Думаю, осенью или зимой, в комплексе с другими экономическими составляющими, это взорвет ситуацию», — убежден Владимир Олейник.

В то же время, есть вероятность, что ситуацию удастся разрешить, учитывая дружественные отношения Украины и Молдавии: как отметил Владимир Фесенко, никакого кризиса в отношениях стран нет, у президентов добрые, партнерские личные отношения.

К тому же, по словам эксперта, у стран общие интересы, в том числе в контексте европейской интеграции.

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