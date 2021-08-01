«Не знают о свободе слова»: Жириновский ответил Баку на ноту протеста

Лидер ЛДПР, депутат Владимир Жириновский вызвал недовольство со стороны Баку. Азербайджанские дипломаты посчитали его высказывания «предвзятыми и оскорбительными». Сам же политик считает, что всего лишь выразил свое мнение, сказав, что президент Азербайджана Ильхам Алиев понимает, что «теряет свой пост».

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в республике из-за «предвзятых и оскорбительных» высказываний лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского.

В эфире радио «Комсомольская правда» политик утверждал, что Южный Кавказ — это зона влияния Москвы. Жириновский предложил воздействовать на Баку для того, чтобы российские военные находились в районе Нагорного Карабаха в полной безопасности.

Кроме того, он заявил о необходимости «вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза». Таким образом, он ответил на вопрос зачем России вмешиваться в территориальный конфликт Азербайджана и Армении.

Жириновский также выразил мнение, что глава Азербайджана Ильхам Алиев понимает, что «он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил». По его мнению, Алиева сможет «спасти» только Россия, как это произошло с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Азербайджанской стороне не понравилось мнение лидера ЛДПР. Дипломаты заявили, что он резко и фамильярно высказался о президенте.

«1 августа 2021 года временный поверенный в делах РФ в нашей стране был приглашен в министерство иностранных дел. В ходе встречи до внимания временного поверенного были доведены серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Госдумы Российской Федерации», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана , сообщив о вручении ноты российской стороне.

Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что поведение «человека, представленного в Госдуме России, не только неэтично, но и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства» между двумя государствами. Кроме того, в Баку отметили, что недопустимо обнародование «безответственных и провокационных высказываний, рассчитанных на нанесение ущерба» отношениям стран.

В свою очередь, сам глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что имеет право высказывать свое личное мнение, хотя признался, что высоко оценивает президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы там [в регионе Южного Кавказа] находимся, нас попросили. И я, ЛДПР против этого. Разбирайтесь сами. Поэтому какие могут быть ноты протеста?» — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам политика, он не раз называл Ильхама Алиева «мудрым руководителем». «Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?» — добавил депутат.

Говоря об этом инциденте, парламентарий напомнил про отношение политиков к американским лидерам. Жириновский заметил, что президента США Джо «Байдена дураком называют и [экс-президента США Дональда] Трампа замордовали, голоса лишили». «И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» — заключил он.