«Долг США — поддержать белорусов»: что Тихановская обсуждала с Байденом

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом в Белом доме. По словам лидера белорусской оппозиции, она попросила Байдена помочь белорусам перейти к демократии без насилия. До этого Тихановская встречалась с американскими чиновниками рангом пониже, обсуждая санкции против Минска.

В Вашингтоне состоялась встреча президента США Джозефа Байдена и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Фотографию со встречи, где оба участника запечатлены в медицинских масках, Байден опубликовал на официальной странице в Twitter.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», — написал американский президент.

Тихановская в своем Telegram-канале сообщила, что попросила Байдена помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она отметила, что «белорусская революция не связана с геополитикой».

«Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас… Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу», — добавила лидер оппозиции.

По ее словам, разрешить белорусский политический кризис могут только «новые свободные выборы под международным контролем». Она также подчеркнула, что ситуация в Белоруссии должна быть вынесена на международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ.

«Все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах», — добавила она.

Политик также прокомментировала свой разговор с Байденом изданию TUT.BY (после блокировки в Белоруссии работает на медиаплатформе Zerkalo.io — прим «Газеты.Ru»).

«Это была больше встреча-знакомство, где мы довольно спокойно и тепло общались», — сказала Тихановская.

«Я также говорила о помощи гражданскому обществу, не углубляясь в вопрос, потому что он уже был проговорен, и о том, как важно, чтобы США стояли за независимость Беларуси. В случае, если будет угроза суверенитета и независимости Беларуси, США будут стоять рядом с нами плечом к плечу», — добавила она.

По ее словам, конкретных ожиданий от Вашингтона у нее нет, но при этом Тихановская уверена, что «будут предприняты меры для того, чтобы усилить давление на режим, увеличить помощь репрессированным, политзаключенным».

26 июля Светлана Тихановская сообщила после встреч с американскими чиновниками, что «не может обещать введения секторальных санкций США в отношении Минска».

«Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу ничего не обещаю, но очень надеюсь»,

— сказала она на встрече с белорусской диаспорой Нью-Йорка. На встречу с ней пришло несколько сотен человек.

27 июля источник ТАСС сообщил, что США планируют объявить новые санкции против Белоруссии в ближайшие недели. «Ей [Тихановской] не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались, потому что работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки. Эта работа началась раньше и пока не закончилась», — заявил собеседник агентства. Он не уточнил, будут ли эти санкции секторальными. «США сами определят, какие санкции вводить», — добавил он.

Тихановская находится в Штатах с 18 июля. На прошлой неделе она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим делам Викторией Нуланд. Принимал участие во встрече также советник Госдепа Дерек Шолле. Отдельно Тихановская встретилась с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. После встречи с Байденом политик отправится в Калифорнию, где намерена посетить Стэнфордский университет.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию в прошлом августе после начала массовых протестов — ночью ее вывезли на автомобиле в Литву. По ее словам, срочный выезд в соседнюю страну был организован «по соображениям безопасности».

«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить. Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем я смогу рассказать эту историю, но пока не готова», — заявляла экс-кандидат в ответ на вопрос о причинах спешного отъезда. Муж Тихановской Сергей, популярный блогер, критиковавший президента Александра Лукашенко, находится в заключении с мая 2020 года.

После выборов 9 августа 2020 года ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко, Тихановская набрала, по официальным данным, около 10% голосов. В оппозиции считают, что выборы были подтасованы, а на голосовании победила Тихановская. В стране прошли масштабные акции протеста. В первые дни были задержаны более 6,7 тыс. человек. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в следственных изоляторах.