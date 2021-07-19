«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора

Переговоры Берлина и Вашингтона о судьбе «Северного потока — 2» закончатся в ближайшие дни, и американские санкции против компании Nord Stream 2 AG не будут возобновлены, пишет Reuters. В то же время США и ФРГ намерены выделять больше средств для поддержания энергетических реформ на Украине.

Переговоры представителей Соединенных Штатов и Германии по теме «Северного потока – 2» близятся к успешному завершению. Стороны сумели устранить разногласия относительно трубопровода. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что переговоры Вашингтона и Берлина будут завершены в ближайшие дни. Соглашение позволит, в частности, избежать возобновления американских санкций против оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора Маттиаса Варнига.

«Ситуация выглядит хорошо», — заявил один из собеседников Reuters, говоря о текущих контактах между властями США и ФРГ. «Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни», — добавил он.

Кроме того, Вашингтон и Берлин намерены выделять больше средств для поддержания энергетических реформ на Украине, отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джозеф Байден пообещали Киеву поддержку, но не уточнил, в чем именно она будет выражаться.

Встреча лидеров США и ФРГ

Байден и Меркель провели переговоры 15 июля. Комментируя их итоги, американский лидер отметил, что правительствам двух стран поручено изучить «практические меры, которые могли бы принять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий».

Стороны имеют разногласия по «Северному потоку – 2», констатировали Байден и Меркель на совместной пресс-конференции.

Президент США добавил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции против трубопровода «не имели смысла» из-за того, что проект был практически достроен.

Однако важное значение отводилось дискуссии с канцлером ФРГ о том, как предотвратить использование «Северного потока – 2» в качестве инструмента «шантажа» со стороны России, указал он. Москва отрицает подобные обвинения.

В свою очередь, Меркель отметила, что трубопровод является дополнительным проектом, который не лишает Украину транзита российского газа. «Хочу сказать четко: в нашем понимании было и есть, что Украина остается транзитной страной для природного газа», — сказала она, выразив надежду на продление транзитного договора между Москвой и Киевом после 2024 года. Евросоюз отреагирует в случае нарушения Россией обязательств по поставкам через Украину, пообещала она.

О проекте

«Северный поток – 2» проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Поэтому все эти страны должны разрешить строительство газопровода и его эксплуатацию. Германия, Россия, Финляндия и Швеция согласились достаточно быстро, а вот Дания долго выступала против проекта, но в итоге тоже позволила строить трубопровод.

Германия, на чью территорию и выходит «Северный поток — 2», неоднократно напоминала о важности проекта и подчеркивала, что не будет мешать его строительству, так как для этого нет правовых оснований. Выступает за него и Австрия, рассматривающая проект исключительно с экономической точки зрения.

США настаивают на опасности «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы. Американская сторона считает, что проект сделает Евросоюз полностью зависимым от российского газа, а потому уязвимым не только экономически, но и политически. В США даже разработали свой план по снижению поставок российского газа в Европу.

Кроме того, американские власти заявляли, что «Северный поток — 2» нацелен и против Украины. Так, по их мнению, Россия с помощью этого трубопровода «добивается укрепления своих рычагов влияния на Запад, одновременно отсекая Украину от Европы». Поэтому США активно призывали европейские страны отказаться от реализации проекта.