Гости из запрещенной организации: может ли Россия признать «Талибан*»

Делегация политического офиса «Талибана» (организация запрещена в России) прибыла в Москву 8 июля на двухдневные переговоры, сообщает агентство РИА «Новости». Официальный представитель офиса Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что главная цель визита — обсуждение последних событий, произошедших в Афганистане.

Москву на переговорах представляет спецпредставитель президента России Замир Кабулов. Как следует заявления офиса «Талибана», движение заверило российского спецпредставителя в своем нежелании участвовать в международных конфликтах.

В частности, талибы пообещали, что не позволят использовать Афганистан для нападения на российские представительства, так как у них «очень хорошие отношения» с Москвой. Также делегаты уверяют, что группировка не намерена нарушать границу с Таджикистаном.

Кроме того, талибы заявили, что не собираются захватывать власть в Афганистане военным путем, а районы переходят под их контроль через переговоры с племенами. По данным «Талибана», под его контролем находится 85% территории Афганистана.

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В афганском Минобороны опровергают эти данные. Официальный Кабул заявляет, что делает все возможное для того, чтобы диалог с талибами продолжался в дипломатическом ключе. Накануне перед переговорами в Москве прошли аналогичные консультации в Тегеране, где правительство Афганистана и «Талибан» договорились приложить усилия для политического урегулирования кризиса мирным способом.

Причины для диалога

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Москва в будущем может наладить отношения с запрещенным в России движением талибов.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого регулярно принимают участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.



В 2019 году делегация запрещенного движения совершила два визита в Москву, один из них был приурочен к 100-летию дипломатических отношений России и Афганистана. Нынешний визит в российскую столицу — уже третий за 2021 год, до этого талибы приезжали в январе и в марте.



Официальная позиция России заключается в том, что переговоры с участием талибов способствуют мирному процессу и афганскому общенациональному диалогу.

«С любой законной властью [Афганистана] мы будем взаимодействовать. Если талибы будут законной властью — конечно, мы будем налаживать отношения, но при условии, что они не будут враждебны нашей стране», — сказал член Совета Федерации. Он добавил, что в его полномочия не входит определять, с кем Россия будет вести переговоры. Однако напомнил, что в прошлом у Москвы уже были контакты с «Талибаном».

«При этом у нас не было такого откровенного негатива с ними, как у американцев. Надеюсь, что эти отношения нормализуются», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, единственная проблема с талибами на данный момент заключается в том, что по ряду сообщений они «вырезают» своих сограждан, которые сотрудничали с американскими оккупационными частями. «Это недопустимо, конечно. Думаю, это осудит все международное сообщество. Надеюсь, здравый смысл возобладает», — сказал он.

При этом парламентарий отверг возможность ввода войск России в Афганистан.

«Мы помним ошибку конца 1970-х годов, когда мы вошли туда с хорошими целями, а американцы сразу стали обеспечивать оружием моджахедов. И мы, по сути, там завязли. Но защитить союзников мы обязаны», — сказал Джабаров.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» согласился с коллегой по поводу отказа от военного вмешательства, добавив, что Москва будет работать «со всеми здравыми и невоюющими силами Афганистана».

«В данном случае идет серьезное осмысление действий «Талибана». Выводы будут сделаны. Мы будем оказывать гуманитарную помощь и поддерживать гражданское население Афганистана», — рассказал парламентарий.

В экспертном сообществе царят менее оптимистичные настроения. Так, заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ВШЭ Василий Кашин сказал «Газете.Ru», что Россия во взаимодействии с талибами не может ограничиться одними лишь переговорами по давно налаженному каналу связи.

«Это движение неоднородно, имеет сложную структуру, поэтому дипломатию, вероятно, придется совмещать с военными мероприятиями по укреплению границы Таджикистана», — отметил эксперт.

Просьба от союзника

Как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, ситуация с талибами в Афганистане во многом беспокоит Россию именно из-за угрозы для близкого нашей стране Таджикистана.

«Естественно, нас это заботит. Мы контролируем ситуацию, на территории Таджикистана находится наша 201 военная база. Мы ведем активные консультации по всем линиям и наблюдаем за развитием. Мы рассчитываем, что адекватные меры будут приняты», — сказал он.

Агентство РИА «Новости» 8 июля опубликовало видео, на котором талибы подняли свой флаг на мосту, пересекающем пограничную с Таджикистаном реку Пяндж. До этого Душанбе попросил союзников по ОДКБ помочь в сдерживании боевиков.

Замглавы Института США и Канады, эксперт Российских войск стратегического назначения генерал-майор Павел Золотарев в разговоре с «Газетой.Ru» также выразил уверенность, что российские военные в Таджикистане готовы при необходимости помочь сдержать наступление на границе.

«Сейчас есть серьезнейшая угроза Таджикистану. С сожалением можно отметить, что операция американцев не увенчалась успехом. Хотя многие радуются — только потому, что это американцы. Но они забывают, что Россия помогала им и поддерживала их в плане тылового обеспечения, предоставляя для этого свою территорию», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Золотарева, ОДКБ как раз и создавалась для помощи в аналогичных ситуациях, потому ее механизмы будут использованы.

«Но неправильно будет, если всю нагрузку будет тянуть одна Россия. Не должно получится, как в миротворческой операции в Абхазии, которая официально проводилась силами СНГ, но при этом никто, кроме России, не предоставил своих военнослужащих. В итоге мы потеряли десантников из-за обстрелов с грузинской стороны», — подытожил генерал-майор.