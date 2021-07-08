Полиция Гаити ликвидировала убивших президента наемников

Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил о ликвидации четверых иностранных наемников, участвовавших в покушении на гаитянского президента Жовенеля Моиза. Его слова передает телеканал RTNH.

«Четверо из них убиты, еще двое задержаны, и их допрашивают», — сказал шеф полиции.

Освобождены также трое полицейских, взятые ранее в заложники. Власти соседней Доминиканской Республики полагают, что наемниками были выходцы из Колумбии и Венесуэлы. Утверждается также, что организовали нападение на резиденцию президента гаитянские наркоторговцы. Следствие при этом еще не завершено.

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Врио главы правительства Гаити Клод Жозеф призвал, в свою очередь, сохранять спокойствие. Ситуация в стране находится под контролем, подчеркнул он. После убийства Моиза до выборов власть в стране сохраняет совет министров во главе с премьером.

Однако, согласно утверждению газеты Miami Herald, в Гаити после убийства Жовенеля Моиза началась юридическая анархия. В республике лишь 10 выборных должностных лиц – врио премьера Жозеф не был утвержден парламентом, назначенный ранее новый глава правительства Ариэль Анри пока не приведен к присяге. Глава Верховного суда Гаити Рене Сильвестр скончался на прошлой неделе от COVID-19.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил РИА «Новости», что власти республики заинтересованы в поимке убийц, но хотели бы помощи международного сообщества в укреплении аппарата безопасности страны.

Убийство президента Моиза продемонстрировало слабость гаитянского государства.

«Могу сказать вам, что текущая ситуация, я бы сказал, стабильна. Действующие власти принимают меры к тому, чтобы... не допустить хаоса», — отметил при этом дипломат. Полиция Гаити сейчас охраняет все иностранные посольства и «делает все, что в ее силах».

В стране также введено двухнедельное чрезвычайное положение, что позволяет властям использовать «дополнительные рычаги», чтобы контролировать ситуацию.

На убийство президента Жовенеля Моиза отреагировали США – пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки назвала нападение трагедией и выразила солидарность с гаитянами. Вашингтон готов оказать стране любую необходимую помощь, добавила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала убийство президента Гаити.

«Убеждены: путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права», — заявила она. Москва также выразила соболезнования Порт-о-Пренсу.

Убийство президента

В ночь на 7 июля неизвестные, говорившие на испанском и английском языках, напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства Жовенель Моиз был убит, получив смертельное ранение.

Его жена была ранена, в тяжелом состоянии ее эвакуировали в американский Майами. Врачи борются за ее жизнь. «Его дети находятся в безопасных местах, их охраняют», — сказал посол Гаити в Доминиканской Республике Смит Огюстенo.

Погибшему Жовенелю Моизу было 53 года. В должность президента Гаити он вступил в 2017 году. Осенью 2018 года было совершено покушение на его жизнь. Он не получил серьезных ранений и был эвакуирован, однако ранены были трое его охранников.

Покушение произошло в ходе торжественной церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя независимого Гаити и национального героя страны Жан-Жака Дессалина. Он известен как вдохновитель резни белого населения Гаити – французов – происходившей в 1804 году, когда были убиты тысячи колонистов. Республика Гаити – единственное государство, возникшее в результате восстания рабов (произошла революция при этом благодаря блокаде острова флотом Великобритании, из-за чего Франция не могла вернуть его под свой контроль).

Гаити — одно из беднейших государств мира и самое нищее государство в Западном полушарии. Экономика Гаити сильно завязана на США, которые в первой половине XX века оккупировали республику, положив на время конец череде госпереворотов, происходивших ежегодно.