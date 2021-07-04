«Преступная оккупация»: в Эстонии вновь требуют от России «вернуть» территории

Бывший спикер парламента Эстонии Эстонии Хенн Пыллуаас утвержден Консервативной народной партией страны (EKRE) официальным кандидатом в президенты республики. Именно он выступает против пограничного договора с Россией и требует, чтобы Москва вернула Таллину «аннексированные территории».

Реклама

На съезде партии, который состоялся 4 июня Пыллуаас вновь упомянул про эту конфликтную ситуацию. По его словам, до сих пор действует как Тартуский мирный договор (заключенный 101 год назад), так и указанная в документе государственная граница. «Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», — уверен он.

В Москве не раз отмечали, что данный договор прекратил свое действие с момента вхождения Эстонии в СССР в 1940 году.

Выборы эстонского лидера пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала президента попытаются избрать парламентарии. Если у них это не получится, то власти созовут коллегию выборщиков, в которой состоят 107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента.

Что касается Тартуского мирного договора, который был заключен в 1920 году между Эстонией и Советской Россией, то по нему республике принадлежала часть Псковской губернии — Печорский район Псковской области — и территории на правобережье Нарвы — в настоящее время это территории в Ленинградской области. В 1944 году они были возвращены РСФСР.

При этом в настоящее время между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы. Пограничный договор был подписан в 2005 году, но Таллин в одностороннем порядке при ратификации документа включил в него преамбулу, в которой шла речь о Тартуском мирном договоре.

Москва отозвала свою подпись после этого события.

В 2014 году стороны подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В документах было указано, что стороны не имеют друг к другу территориальных притязаний. Бумаги должны быть ратифицированы парламентами обеих стран.

В феврале этого года глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что в вопросе ратификации договоров требуется воля как республики, так и России.

«Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова. Далее важно, чтобы процесс шел рука об руку с российской стороной», — сказала она, выразив надежду, что Москва также заинтересована в этом.

Российский сенатор Алексей Пушков тогда в разговоре с «Газетой.Ru» заметил, что эстонский министр не уточнила, на каких условиях республиканские власти готовы сделать первый шаг.

«Будут ли они сопровождать это предложениями вернуться к договору, включив как предмет обсуждения Тартуский мирный договор, или они хотят сопроводить свою ратификацию какими-то заявлениями с его упоминанием», — сказал он.