«Период неопределенности»: Макрон и Ле Пен проиграли выборы в регионах

На прошедших во Франции региональных выборах сложилась неожиданная ситуация: неудачу потерпели как ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, так и партия «Вперед, Республика!» президента Франции Эммануэля Макрона, следует из предварительных данных, опубликованных французскими СМИ.

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Эксперты ранее прогнозировали, что «Национальное объединение» может одержать победу минимум в двух из 13 регионов, но по итогам первого тура оказалось, что реально на победу она претендует только в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Во втором туре партия и вовсе нигде не победила, даже в этом регионе.

Представители партии «Вперед, Республика!» по итогам первого тура лишились шансов на победу во всех регионах — их электорат не проявил интереса к региональным выборам, как и в случае с Ле Пен. В первом туре в Париже стороннику Макрона удалось набрать лишь 11,76% голосов — он пробился во второй тур с четвертого места. Депутат французского парламента от президентской партии Орора Берже назвала результаты «Вперед, республика!» «демократической пощечиной для всех нас».

Лидерами этих выборов во втором туре стали более «традиционные» партии левого и правого толка.

Например, правые коалиции, за исключением «Национального объединения», получили контроль над семью регионами материковой части Франции, а левые — над пятью.

При этом эксперты обращают внимание, что результаты региональных выборов не обязательно свидетельствуют о настроениях народа, которые могут проявиться на президентских выборах.

Партия Макрона за все время его президентства не выиграла ни одни выборы, что говорит о том, что она не смогла нащупать на местах, в городах, регионах свою опорную базу, обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Как он отметил, в отличие от этой партии, у «Республиканцев» и социалистов сохраняется десятилетиями наработанная база электората.

«У этой партии ее нет и, судя по всему, за четыре года она за ней так и не закрепилась. Это осложняет ее перспективы в следующем году. Но надо понимать, что голосовать за партию Макрона на региональных выборах и голосовать за Макрона на президентских — это разные вещи», — подчеркнул эксперт.

Говоря о Марин Ле Пен, он отметил, что очень часто на региональных выборах работает принцип так называемой республиканской дисциплины, когда кандидаты от системных сил готовы снимать свои кандидатуры, чтобы другой системный кандидат мог набрать больше голосов и не допустить победы кандидата от партии Марин Ле Пен.

«Существует некий «стеклянный потолок». Несмотря на то, что она пользуется определенной популярностью, этого недостаточно, чтобы представители ее партии легко выигрывали региональные выборы», — констатировал он.

Если говорить о конкретных кандидатах, хороших результатов на региональных выборах добился сторонник правых Ксавье Бертран, который уверенно лидировал в регионе О-де-Франс. Не менее успешным в регионе Овернь-Рона-Альпы был Лоран Вокье, который, как и Бертран, набрал в первом туре более 40% голосов.

Они оба экспертами оцениваются как вполне реальные потенциальные кандидаты на пост президента, то есть альтернативами кандидатурам Макрона и Ле Пен.

Вместе с тем Макрон и Ле Пен по-прежнему остаются фаворитами на выборах главы государства, которые пройдут в 2022 году. Это следует из опроса компаний Ipsos и Sopra Steria, проведенного в преддверии второго тура региональных выборов. Согласно ему, Макрон и Ле Пен в первом туре получили бы по 24% и прошли бы во второй тур, если бы выборы проходили сейчас. Ксавье Бертран с 18% поддержки пока следует за ними.

Проведенные в этом году опросы уже показывали, что во втором туре победить должен Макрон, хотя со значительно меньшим отрывом, чем это было на выборах 2017 года: Ле Пен тогда проиграла ему, набрав около 34% голосов, тогда как Макрона поддержали 66% французов.

Все, что произошло на региональных выборах, показало, что «Национальное объединение» Ле Пен имеет какие-то шансы прийти к власти, но они очень сомнительные, сказал «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. Он обратил внимание, что разрыв партии Ле Пен с партией Макрона сократился примерно на четыре-пять процентных пунктов.

«Поэтому предсказывать исход президентских выборов сложно. После этих выборов страну ждет период неопределенности, поисков, выбора между двумя партийными системами: прежней, которая подтвердила, что имеет свой ресурс, и новой — между Макроном и Ле Пен, которые оказались не безусловными хозяевами, как это казалось раньше», — подчеркнул эксперт.

Главное что, по его мнению, показали эти выборы, — низкая явка.

Избиратели действительно не продемонстрировали большого энтузиазма на региональных выборах. В первом туре была зафиксирована самая низкая явка в истории: голосовать не стали около 70% избирателей. Марин Ле Пен назвала это «гражданской катастрофой», вызванной недоверием к избирательной системе, которая оставляет народ с чувством, что они не могут ничего изменить и что все сфабриковано.

Наблюдатели же объясняют низкую явку тем, что выборы проходили в условиях пандемии COVID-19 и хорошей летней погоды.

Юрий Рубинский же назвал такую ситуацию серьезным сигналом, что во Франции уважение и доверие к политической элите — и той, которая у власти, и той, которая в оппозиции, — на очень низком уровне.